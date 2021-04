El XX Festival Internacional de Cine de Las Palmas despliega su programación

El XX Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria comienza hoy viernes, 9 de abril, con la proyección, hasta el día 18, de más de 100 películas. La cita sumará a la competición oficial y al certamen del cine que se hace a los márgenes de la industria la sección competitiva Banda Aparte, los habituales apartados Panorama y Panorama España, Linterna Mágica, Déjà Vu, Camera obscura, La tarde más freak, Antología 20 Aniversario y sesiones especiales, así como el IV Mercado del Cine Casi Hecho (Mecas). Los Multicines Cinesa El Muelle, el Edificio Miller y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología serán sus sedes.

Esta primera jornada contempla el homenaje al cineasta iraní Asghar Farhadi (18.15 horas) en la sala 2 de Cinesa El Muelle. El reconocimiento con el premio de honor llegará con un encuentro con el público y, en la sala 3, con la proyección de Fireworks Wednesday (19.15 horas), que obtuvo el Lady Harimaguada de Oro en 2007.

PROYECCIONES

A las 10.00 horas comenzarán a proyectarse en la sala 9 de Cinesa El Muelle los primeros cortos de Canarias Cinema: Océano (2020, Fernando Alcántara), Pillimpo (2019, Rafael Montezuma), Lila (2020, Lamberto Guerra), Whence Comes The Rain (2019, Elio Quiroga), El confinamiento infinito (2020, Víctor Moreno) e Irmandade (2019, Samuel M. Delgado y Helena Girón). A las 17.00 horas se volverán a exhibir con la presentación de los cineastas. El primer largometraje de este apartado, Entre perro y Lobo (2020, José Alayón), se exhibirá a las 12.00 horas.

En cuanto a Panorama España, se pasarán los cortos Autoficción (Laida Lertxundi, España, EE.UU., Nueva Zelanda, 2020), Homeless Home (Alberto Vázquez, España, Francia, 2020), El mártir (Fernando Pomares, España, 2020), Forastera (Lucía Aleñar Iglesias, España, 2020) y El ruido solar (Pablo Hernando, España, 2020) desde las 17.00 horas en la sala 4. Este apartado cuenta además con Karen, segundo largometraje y ópera prima en la ficción de María Pérez Sanz, que a las 19.00 horas asistirá a la su proyección en la sala 5 acompañada de la intérprete protagonista, Christina Rosenvinge, quien también pone banda sonora a la cinta. Karen se detiene en la relación que la colona danesa mantiene con su criado somalí Farah Aden, interpretado por el norteamericano Alito Rodgers Jr., justo en los tiempos en que se evidencia el fracaso en su apuesta de poner en marcha un cafetal en su una granja al pie de las colinas de Ngong.

Los cuatro largometrajes de Panorama: La Nuit des Rois (La Noche de los Reyes) (Costa de Marfil, 2020), de Philippe Lacôte; Fauna (México, 2020), de Nicolás Pereda; Rizi (Days) (Taiwán, 2020), de Tsai Ming-liang, y 76 Days ( Weixi Chen, EE.UU., 2020), de Hao Wu, ocuparán las salas 6, 7 y 8.

A las 18.00 horas, la pantalla de la sala 9 de Cinesa El Muelle será para Pina (Alemania, Francia, 2011), de Wim Wenders. Filmando en 3D con la compañía de danza Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Wim Wenders homenajea el arte desgarrador y único de la coreógrafa alemana, fallecida en 2009. Siguiendo su estela, la película acompaña a los bailarines más allá del espacio teatral y se adentra con ellos en el paisaje de Wuppertal, la ciudad que fue escenario de la vida y creación de Pina durante casi cuatro décadas.

Ante la imposibilidad de viajar a la isla, la musa del cine francés Julie Delpy, a la que también el festival rinde homenaje en esta edición junto con Asghar Farhadi, Isaki Lacuesta, Víctor Moreno y Claudio Utrera, hará una presentación virtual antes de la proyección de la primera de sus películas que incluye el programa del certamen, Le skylab / El skylab (Francia, 2011), A las 19.00 horas, en la sala 4, se podrá visionar esta tierna película sobre relaciones familiares que logró el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de San Sebastián.

El programa completo del Festival de Cine está disponible en la web oficial lpafilmfestival.com y las entradas se encuentran a la venta a través de los canales entrees.es para la programación de Miller (Camera Obscura, Tarde más freak y alguna sesión especial relacionada con el aniversario del centenario del cineasta francés Chris Marker) y en la plataforma de Cinesa, cinesa.es, que oferta el resto del programa, a excepción de Déjà vu, que podrá verse en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, espacio que acoge también el mercado Mecas.