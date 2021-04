Felipe Miñambres recibe la Medalla al Mérito Deportivo de Santa Cruz

Con un acto enormemente emotivo y solemne, Felipe Miñambres recibió en la tarde de ayer la Medalla al Mérito Deportivo de la Ciudad, en su categoría de oro. Sus diez años como carismático jugador del CD Tenerife le han valido para recibir tal distinción de manos del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, quien presidió la ceremonia, acompañado por la concejala de Deportes, Alicia Cebrián. También asistieron otros miembros del grupo de Gobierno, así como del resto de formaciones políticas.



Pero no fueron los únicos. El Salón de Plenos del Consistorio local se pobló de caras conocidas que contribuyeron a que el Tenerife de la década de los 90, que fue en la que jugó el maragato en la Isla, escribiera las páginas más gloriosas de su historia. Fue el propio Felipe, hoy en día director deportivo del Celta de Vigo, el que invitó a un grupo de amigos que le acompañaron durante los felices años que vivió en la entidad. Asimismo, al acto acudió el presidente del Tenerife, Miguel Concepción, junto a componentes del consejo.

“Quiero agradecer a todos los que me ayudaron a crecer y a vivir aquí maravillosos años y que personalizo en nombres de todos en la figura de Quique Medina. Igualmente a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a la anterior Corporación y a la actual, y al CD Tenerife esta Medalla que recibo hoy, en una fecha tan próxima al centenario del club”, dijo el homenajeado durante su intervención ante los presentes haciendo fuerza para que no se le escapara una lágrima. “La verdad es que pensé que iba a dominarlo mejor, pero no siempre se pueden controlar los sentimientos. Todo lo que rodea el acto te supera”, reconoció Miñambres tras la conclusión del evento.



Por su parte, José Manuel Bermúdez aseguró que Felipe es “uno de los símbolos de la generación más importante del tinerfeñismo. Es un chicharrero más y, desde hoy, Medalla de Oro al mérito Deportivo de la Isla”. El alcalde de la ciudad añadió que el maragato “jugó 10 años históricos, 357 partidos en los que dio todo por el escudo del Tenerife. Felipe Miñambres representó al CD Tenerife en un Mundial. Fue capitán del club y un ejemplo de los valores del deporte. Además, paseó el nombre de la Isla por todos los campos de Europa”, concluyó el dirigente político.