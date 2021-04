“Jugamos a lo que creemos que debemos jugar”, asegura Ramis

El entrenador del CD Tenerife tiene claro que su equipo juega a lo que puede jugar y con lo que puede jugar. Cuando llegó a la Isla, Luis Miguel Ramis tuvo que adaptarse a lo que se encontró y en base a eso puso al equipo en marcha con lo que había. Ese es su éxito, hacer que las piezas funcionen sin hacer cambios drásticos. El preparador tarraconense refrendó esta idea ayer en la sala de prensa del Heliodoro, donde analizó la previa del partido que el Tenerife jugará esta noche frente al Sporting de Gijón. “Tenemos muy claro el camino con las características que tenemos”, indicó el técnico.

Ramis ya conoce a sus jugadores y al conjunto, por lo que sabe hasta dónde puede llegar. “Este equipo es muy capaz de muchas cosas, pero sé las características que tiene”, insistió el preparador, quien se mostró satisfecho del rendimiento que le han dado sus pupilos: “Le hemos sacado a este equipo lo que creemos que tiene”.

Precisamente por tener limitaciones, Ramis siempre le ha pedido al equipo que domine “muchos registros” y que jamás abandone “cosas de base en las que somos muy fuertes”. Respecto a la primero, puso como ejemplo la carencia de un goleador en racha. “No tenemos ningún jugador que nos haya hecho 20 goles y, por eso, hay que fomentar mecanismos para que otros futbolistas los encuentren. Eso no significa que Fran Sol sea peor jugador que Djurdjevic”, explicó.

Se mostró dolido por la derrota encajada en Las Gaunas, pero no por el resultado, sino por la pérdida de identidad que sufrieron. “Me dolió más que no fuéramos reconocibles el otro día que perder los tres puntos”, apuntó.

Una derrota que provoca que el equipo blanquiazul vuelva a estar mirando hacia abajo. “Hace dos semanas estábamos más cerca de arriba que de abajo y ahora es al revés, aunque no bajaremos los brazos y trabajaremos más”, reconoció Ramis.

Cuestionado sobre si se considera un entrenador que le guste más el juego defensivo que el ofensivo, el míster fue claro en su mensaje: “Como técnico, me he criado en la cantera del Real Madrid y allí el 80% de todo el trabajo es fomentar el objetivo del fútbol ofensivo, desde alevines hasta cadetes. Lo que ocurre es que, a medida que avanzas en categorías y vas creciendo en competitividad, tienes más dificultades y no puedes centrarte solo en atacar. Estés en la categoría que estés, si no defiendes bien, no creces. Me gusta el fútbol ofensivo. Nos gustaría ser el Bayern de Múnich, que hace un fútbol arrollador. Pero no podemos. Intento fomentarlo, pero sé las características y el contexto que tiene este equipo”, volvió a plantear.

Respecto al rival, indicó que el Sporting está en puestos de play-off por “méritos propios”. “Le hacen pocos goles y tiene fluidez ofensiva, con un delantero como Djurdjevic que está siendo muy eficaz. Es un equipo con buenos mecanismos, buenos ritmos, buena velocidad de balón y, emocionalmente, tienen la ilusión de seguir arriba”, dijo.