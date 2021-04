‘La caja solidaria’: la universidad vuelve a volcarse con los migrantes

‘La caja solidaria’ es el nombre que toma la iniciativa que cuatro estudiantes del Grado en Periodismo de la Universidad de La Laguna han lanzado para ayudar a las personas migrantes del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros de Las Raíces. Con este proyecto esperan recaudar textil, dispositivos electrónicos, alimentos no perecederos, libros y material sanitario que llevar al recurso gestionado por Accem.

Los alumnos Yanira Alonso, Alba Collantes, Javier Alonso y Carlos Hernández explican que la iniciativa surgió a raíz de la asignatura de Periodismo de Investigación: “Queríamos investigar cuál era la situación en Las Raíces, así que estuvimos por fuera del campamento, hablando con los usuarios, que nos contaron que para ellos lo principal era arreglar su documentación”, relata Yanira Alonso.

Como no podían prestar esa ayuda jurídica, Alba Collantes cuenta que se preguntaron qué otra cosa podían hacer por los usuarios del recurso. La falta de comida, de teléfonos para contactar con los familiares, de ropa de abrigo y de material sanitario como mascarillas o gasas, eran otras de las necesidades que las personas migrantes les trasladaron en su visita.

Así que después de conocer en primera persona estas preocupaciones, los alumnos han decidido poner en funcionamiento ‘La caja solidaria’. Este recipiente se sitúa junto a la conserjería de la facultad de Periodismo, en el edificio de la Pirámide de Guajara.

De forma paralela, Javier Alonso apunta que han habilitado una cuenta en la red social Instagram para conseguir que la campaña de donación alcance una mayor visibilidad y que, pese a llevar activa solo tres días, alumnos de otras facultades y personas ajenas a la universidad han mostrado su interés por participar.

“Es verdad que hay gente para todo, pero lo que hemos visto es que la mayoría de las personas muestran su preocupación por la situación que se vive en Las Raíces. Quieren saber cómo están las personas que duermen allí, cuál es el trato que reciben y qué es realmente lo que necesitan”, afirma Alonso.

A la hora de organizar la donación, Carlos Hernández señala que han decidido contactar con la librería solidaria Solican, ya que esta ong ha sido en numerosas ocasiones un punto de recogida de material que más tarde se ha llevado hasta el campamento.

REALIDADES

Existe una inquietud entre el estudiantado de la universidad lagunera por la situación de las personas llegadas en 2020 y 2021 a las Islas a través de la conocida como “ruta canaria” de la inmigración. Una preocupación que se expresa en iniciativas como la venta solidaria de dibujos impresos en la facultad de Bellas Artes o la recogida que ahora se ha organizado en Periodismo, donde también el periódico universitario recoge semanalmente noticias sobre el campamento.

Asimismo, Alba Collantes considera que no es momento de “mirar a otro lado” sino de pasar a la “acción”. Aunque aclara que no es fácil: “Nosotros mismos intentamos acceder al campamento de Las Raíces, pero no nos lo permitieron, hay un hermetismo en torno a esta realidad”.