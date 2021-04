La fotografía de la naturaleza acude al Ficmec

El fotógrafo José Benito Ruiz será el encargado de impartir el taller de fotografía medioambiental de la vigesimotercera edición del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec). La formación se desarrollará del viernes 28 al domingo 30 de mayo en Garachico, en el marco del certamen cinematográfico que se celebra del 26 de mayo al 5 de junio en la Villa y Puerto y en Buenavista del Norte. Toda la información y la inscripción en el taller se encuentra en el enlace web https://bit.ly/3sPo62E.

Benito Ruiz dará algunas de la claves sobre la composición de la fotografía de naturaleza en un taller que mezclará la teoría con la práctica. “Se trata de un curso de base teórica con algunas salidas prácticas a fotografiar diversas temáticas, como el paisaje o la fotografía improvisada de street, el retrato…”, señala el fotógrafo.

Según detalla José Benito Ruiz, el alumnado aprenderá los principales conceptos y aplicaciones del mundo de la composición, su aplicación y su beneficio “en el incremento del impacto visual de las imágenes”. “Abordaremos los elementos de la composición, los lenguajes en la imagen, su estructura, los niveles y fuerzas de expresión…”, añade.

De igual modo, el fotógrafo aprovechará los momentos de luz de las salidas para fotografiar y explicará diversas técnicas en la fotografía de paisaje, el uso de filtros, las relaciones entre sujeto y fondo o los esquemas de equilibrio asimétrico, entre otras cuestiones.

José Benito Ruiz es fotógrafo profesional desde los 22 años. Ha formado parte de agencias internacionales especializadas, como Planet Earth Pictures y Oxford Scientific Films, aunque, finalmente, en 1993 comenzó a trabajar con la Unidad de Historia Natural de la BBC, que actualmente se comercializa como Nature Picture Library.

“La preocupación por compartir conocimientos sobre fotografía me llevó a dar conferencias, charlas magistrales, ponencias y cursos sobre fotografía incluso a nivel internacional”, explica. Entre sus galardones destacan un primer premio de categoría y el Premio a la Innovación Fotográfica, en 2003, en el concurso Wildlife Photographer of the Year.

‘EDUCACIÓN AMBIENTAL’

Por otra parte, pero sin abandonar el festival de la Isla Baja, la iniciativa Educación ambiental desarrollará un año más en el Ficmec la conciencia de los más jóvenes. Alumnos de Primaria y Secundaria realizarán talleres y verán películas relacionadas con el medio ambiente. La iniciativa tendrá lugar del 26 al 28 de mayo en Garachico y el 3 y 4 de junio en Buenavista. Como máximo, en cada jornada habrá 50 jóvenes aproximadamente, cumpliendo con la normativa anti-COVID.