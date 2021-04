La tinerfeña Patricia Llombet estrena nuevo sencillo: Si te encuentro

Comenzó cantado en el colegio siempre que tenía oportunidad. Aquello derivó en aprender a tocar la guitarra a los 15 años de manera autodidacta y luego, en plena pandemia, su primer sencillo fue un éxito, en parte, gracias a las redes sociales, que lo llevaron hasta lugares como Argentina. La tinerfeña Patricia Llombet, que estrena hoy su nuevo sencillo: Si te encuentro.

En el verano de 2018, Patricia cogió la maleta rumbo a Madrid, donde completó un curso de interpretación- Aquello sería decisivo para entender el momento actual: “Me di cuenta de que tenía capacidad y seguridad para empezar a enseñar de verdad todo aquello que yo hacía; estaba lista para, por ejemplo, tocar en salas”.

A partir de ahí llegarían sus actuaciones en el Búho o el Jóspital laguneros o actuaciones en el Espacio Cultural Aguere. Tocaba dar el siguiente paso: “Fui a un estudio con Susi Morla para producir mi primer single. Me apetecía tener, guardar, aquello que estaba haciendo y, la verdad, funcionó de manera increíble. Me sentía muy cómoda, sabía cómo quería que sonara aquello que hacía”.

La llegada de la pandemia pudo suponer un duro golpe pero, paradójicamente, también de eso Patricia Llombet logró sacar el lado positivo: “En abril, en medio de la pandemia, sacamos el single, pero funcionó súper bien. Entró en listas de los 40 y llegó a Argentina. Ese fue el primero, Tu guarida. El segundo, Volátil, también con Susi Morla, salió en diciembre”.

Su llegada a Argentina se debió, precisamente, al poder que las redes sociales tienen en la música actual: “Una chica que yo conocía contactó con una emisora que se llama Limón y Sal. Ellos tienen un programa en el que hacen mucho seguimiento del indie-pop español y escucharon mis primeras canciones. Me permitieron entrar en su programa para presentar mi canción y ahora lo hacemos siempre”.

El premio logrado en la pasada edición del Lala Core, celebrado en el espacio Aguere Cultural, le permitirá participar en el próximo Phe Festival, algo que le hace “una ilusión increíble” porque le permite “seguir ganando seguridad” para todo lo que está por venir: “Si te encuentro está producido por Roberto Acosta, miembro de Los Vinagres, un grupo palmero que está petándolo en Madrid. Cuando compuse la canción se la enseñé y entendió perfectamente cómo quería que sonara. El videoclip es un poco la antesala de lo que queremos en el EP que saldrá el próximo diciembre si todo sale bien”.

En este nuevo trabajo de la tinerfeña, más allá de valoraciones musicales, hay un proyecto claro, con mucha gente implicada, como todos los componentes de Los Vinagres o un total de seis personas que ayudaron a que el videoclip, dirigido por Rut Angielina y la productora Candilejas Producciones, saliera adelante: “Mi amiga Mariana me hizo los coros y estuvimos dos días enteros de rodajes para el vídeo porque quería que, un poco, sirviera de presentación para lo que queremos hacer de aquí a final de año. Me hace mucha ilusión poder contar con gente que veía tocar hace año y medio y que me hacía muy feliz”.

Ahora, tras haber tenido que suspender actuaciones en Madrid o Sevilla debido a la pandemia, toca buscas alternativas: “Ahora mismo aprovecho para ensayar con banda, que es otra cosa que me hace muy feliz, porque siempre he tocado yo con mi guitarra y poco más. Es un lujazo contar con músicos en directo porque te ayudan a envolver un poco mejor aquello que haces”.

Mientras tanto, como artista independiente que es, se encarga de seguir arañando horas al día para seguir sacando adelante su proyecto, cada vez más sólido: “Es verdad que hay mucho trabajo detrás que no se ve. Yo gestiono la promo, todo lo que tiene que ver con los registros de las canciones y demás, pero lo hago con gusto. Por supuesto”.