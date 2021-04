Sal y pimienta: La Guía Repsol premia el talento gastronómico valiente

La Guía Repsol ha entregado esta misma semana sus Soles a la restauración en un acto celebrado en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián en el se ha reconocido, en palabras de la directora María Ritter, el trabajo de “unos valientes porque habéis sabido empezar de nuevo, abrir las puertas con ilusión, sacar la sala a la calle y sonreír con los ojos a los clientes que buscaban consuelo. Hasta se han inaugurado proyectos estimulantes”. La gala, que por tercer año consecutivo , viene de la mano del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, es también la confirmación de una nueva etapa de esta guía.

Cambios en una guía referente para la gastronomía

La Guía Repsol también en estos últimos años ha vivido cambios para adaptarse a un mundo más digital, tal es así que desde hace tres ediciones ya no se imprime en papel. ¿Quien no ha viajado por la Península o las Islas Baleares o Canarias sin portar en la guantera del vehículo esta guía de restaurantes y hotelesy también de mapas del territorio nacional? Imágenes que ya no volverán. De la mano de María Ritter se ha llevado a cabo esta transformación y adaptación a los nuevos tiempos. Ahora el listado de Soles 2021 que cuenta con 618 restaurantes ya no es fruto de la colaboración con la Real Academia de Gastronomía sino del esfuerzo d “53 inspectores que están en las antípodas del estereotipado inspector elitista. Desde los veintitantos a los 70 años, les une su amor por la cocina y un profundo conocimiento adquirido después de probar tantos restaurantes, con avidez por las aperturas igual que por los valores consolidados”.

Seis nuevos Soles para otros tantos restaurantes de Canarias

La Guía Repsol de España ha incorporado a seis nuevos restaurantes canarios a su listado de un Sol. Se trata de El Taller de Seve Díaz (Puerto de la Cruz) del chef Seve Díaz; Haydée (La Orotava) de Víctor Suárez; Nub (Bahía del Duque, Adeje) de Fer Fuentes y Andrea Bernardi; El Equilibrista (Las Palmas de Gran Canaria) de Carmelo Florido; Poemas by Hermanos Padrón (Hotel Santa Catalina, Las Palmas), de los hermanos Padrón con la chef jefa Icíar Pérez, y El Risco (Famara, Lanzarote) del chef Juan Perdomo.

16 nuevas recomendaciones para disfrutar en Canarias

Un total de 16 restaurantes canarios se han incorporado en la categoría de recomendaciones de la Guía Repsol, que es aquella en la que se valora la fidelidad de la clientela y el producto sincero. De los 16 canarios hay 11 de la provincia tinerfeña: Asador Goxoa (Arona); Bésame Mucho (Adeje); Casa Juan (El Hierro); Cumai (Puerto de la Cruz); Donaire (Adeje); El Duende del Fuego (La Palma); El Gato Negro (Santa Cruz); Jaxana (Santa Cruz); La Bola de Jorge Bosh (La Matanza); Nielsen (Santa Cruz) y Tagami (Santa Cruz).

La sostenibilidad también se premia

Guía Repsol,en colaboración con Alimentos de España, ha creado en esta edición un nuevo reconocimiento, que se ha denominado Sol Sostenible, que premia la convivencia con la naturaleza, el aprovechamiento de los recursos que los rodean y el trabajo conjunto con los artesanos, que en esta ocasión recayó en Eneko Atxa y su restaurante vasco Azurmendi. Un proyecto gastronómico que contribuye a reducir el impacto medioambiental y aboga por planteamientos sostenibles de los futuros negocios, acciones que ha puesto en valor la pandemia del coronavirus.