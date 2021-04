TEA proyecta ‘El agente topo’, un film chileno que reflexiona sobre el estilo de vida de los ancianos

El agente topo se mueve entre el documental y la ficción. / DA

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta desde este viernes, 30 de abril, y hasta el domingo, 2 de mayo, a las 19.00 horas, El agente topo (2020), de Maite Alberdi. Esta película chilena, que se mueve entre el documental y la ficción y se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, descubre una historia que transmite de manera original una profunda reflexión sobre el estilo de vida de los ancianos hoy en día. El filme mezcla el género negro y el realismo social para adentrarse en la soledad de las residencias de ancianos.

El agente topo cuenta con las intervenciones de Sergio Chamy, Rómulo Aitken, Marta Olivares, Berta Ureta, Zoila González, Petronila Abarca y Rubira Olivares. Considerada una de las cinco películas del año, según la National Board of Review de Estados Unidos, la cinta fue galardonada con el Premio Europeo del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián y estuvo nominada en los Premios Goya y en los Forqué como Mejor Película Iberoamericana.

Rómulo, un investigador privado, recibe de parte de una clienta el encargo de investigar sobre el estado de salud de su madre, quien vive en un asilo. Para llevar a cabo la misión contrata a Sergio, un hombre viudo de 83 años que debe internarse en el asilo como un agente topo. Allí, Sergio lucha por cumplir su misión mientras, inevitablemente, empieza a involucrarse en la vida de las residentes de ese hogar. Un divertido y emocionante homenaje a nuestros mayores.

El filme fue galardonado con el Premio Europeo del Público del Festival de Cine de San Sebastián. / DA

Maite Alberdi estudió Cine y Estética en la Universidad Católica de Chile. Es una guionista y directora que ha desarrollado un estilo muy particular que logra una representación íntima de los personajes con los que trabaja a través de historias cotidianas en mundos a pequeña escala. Alberdi ha escrito y dirigido tres largometrajes documentales (Los Niños, La Once y El Salvavidas) y tres cortometrajes documentales (No soy de aquí, Los peluqueros y Los artistas del trapecio). Alberdi trabaja como docente documental en la Universidad Católica de Chile y es coautora del libro Teorías del cine documental en Chile: 1957-1973.

Las sesiones tienen un aforo limitado a 46 personas respetando las medidas de seguridad. Las entradas, a la venta a través de la página web del centro (www.teatenerife.es), se venden en dos modalidades: individual y grupal (hasta un máximo de cinco para convivientes). Aunque se recomienda que la adquisición de las localidades se realice de forma online, también se pueden adquirir de manera física en la taquilla de TEA.

Las personas que asistan a estas proyecciones, a las que se recomienda llegar con al menos 15 minutos de antelación para poder acomodarlas sin riesgos en sus asientos, deberán hacer uso de mascarillas durante toda la proyección. Para poder cumplir con las medidas de seguridad adoptadas, se recuerda al público que no podrá acceder a la sala una vez comenzada la película.