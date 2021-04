Varapalo a la vacunación masiva: Janssen se suspende por trombos

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias superó el pasado lunes las 400.000 dosis de vacunas contra el coronavirus administradas, al añadir 12.173 dosis la jornada del pasado lunes, mientras que más de 118.000 personas están inmunizadas con las dos dosis. Los equipos de vacunación batieron ayer su marca diaria con 17.609 nuevas dosis administradas, por lo que el total acumulado de vacunas asciende a 422.218.

Sin embargo, la intención de aumentar el ritmo vacunal se vio ayer truncada por la decisión de la farmacéutica Janssen de no entregar las dosis que tenía previsto que llegaran hoy a España, unas 300.000, de las que casi 6.000 eran para Canarias. Esas vacunas eran para inocular al grupo etario de 70 a 79 años.

Una decisión que la farmacéutica ha tomado tras la suspensión cautelar ordenada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de aquel país, ante la aparición de seis casos de “un tipo de coágulo sanguíneo raro y grave”.

118.113 inmunizados

Por su parte, hasta el pasado lunes se había logrado la inmunización de 118.113 personas que ya han recibido las dos dosis de las vacunas en el Archipiélago, lo que supone el 6,31% de la población diana mayor de 18 años, 1.871.033 personas.

El calendario en Canarias se desarrolla en los grupos de población según la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19. En este sentido, los equipos de vacunación de cada zona básica de salud van avanzando con cada grupo poblacional según se va finalizando el anterior, priorizando continuar con la máxima cobertura de cada grupo de edad, sin que se paralice el proceso de vacunación en ninguna Isla, pese a varias voces que piden priorizar los mayores de 80 años para continuar.

Por grupos, tras la inmunización con dos dosis de los grupos 1 y 2 (los correspondientes a los residentes y trabajadores de centros sociosanitarios y a los profesionales sanitarios de primera línea), la vacunación continúa con el resto siguiendo el criterio de vulnerabilidad y exposición.

En cuanto al 4, el de los grandes dependientes en sus domicilios, ya está inmunizado el 87,13% con las dos dosis. En cuanto al grupo 5 (de 60 a 80 o más), ya hay 25.545 personas que han recibido las dos dosis, es decir, el 8,96%, mientras que 117.915 han recibido al menos una, el 41,38%.

Mientras, el grupo 3 de otro personal sanitario y sociosanitario (hospitalario y de Primaria no considerado de primera línea; personal de odontología, higiene dental y otros; personal de servicios de Salud Pública, gestión y respuesta a la pandemia; sanitarios y sociosanitarios no vacunado anteriormente; fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, oficinas de farmacia, protésicos dentales, etc.), ya está vacunado al 100% con una dosis y al 25,19% con dos.

Por su parte, el 6, que agrupa a los colectivos con función esencial para la sociedad (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas; docentes y personal de educación infantil, educación especial, educación primaria y secundaria), está vacunado al 28,45% con una dosis; y del grupo 7 (personas con menos de 60 años con condiciones de riesgo alto de COVID-19 grave) hay 1.573 personas que han sido vacunadas con una dosis, el 8,8% de la población diana.

El 70% de vacunados a final del verano

El Gobierno de Canarias insiste en que a finales de agosto estará inmunizado el 70% de la población atendiendo a los datos del Servicio Canario de Salud. El pasado lunes llegaron 43.000 dosis de Pfizer, lo que suponen unas 20.000 más que las que llegaban semanalmente. En la siguiente deben ser 63.000 dosis. Que no lleguen las vacunas de Janssen es un contratiempo. En el Archipiélago hay 250 puntos de vacunación y más de 1.500 enfermeros para vacunar.