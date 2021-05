Alertan de una estafa que pretende robar a clientes del Banco Santander

La Policía Nacional ha alertado a través de redes sociales de un nuevo caso de estafa que, esta vez, utiliza al Banco Santander como anzuelo.

Suplantando a la entidad, los ciberdelincuentes envían un mensaje de texto al usuario mediante el que informan que “ha recibido un reembolso”. Seguidamente, solicitan que “acceda a la cuenta online y consulte la situación” a través de un enlace que facilitan en el SMS. Con ello, lo que pretenden los estafadores son “tus datos”, tal y como puntualiza el citado cuerpo policial.

“Recibes un sms supuestamente de tu banco diciendo que te han hecho un reembolso y que pinchando un enlace lo verás. Te dejas llevar por la emoción… ¡et voilà! Has picado. Solo quieren tus datos, no pinches en enlaces de procedencia desconocida. NO PIQUES”, informa la Policía Nacional.

Lo importante, según aconsejan, es evitar hacer clic en hipervínculos que procedan de contactos desconocidos.