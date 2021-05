Angelina Jolie vuelve a la acción con ‘Aquellos que desean mi muerte’

Angelina Jolie interpreta a una bombera en ‘Aquellos que desean mi muerte’.

Las salas de cine españolas refuerzan esta semana su oferta con novedades variadas para disfrutar de la ficción en pantalla grande. Destacan propuestas como el thriller de acción ‘Aquellos que desean mi muerte’, la aterradora ‘Tiburón blanco’, el biopic ‘El olvido que seremos’ o la comedia ‘Boda sin fin’, además del regreso a los cines de ‘El Señor de los Anillos: Las dos torres’.

‘Aquellos que desean mi muerte’, protagonizada por Angelina Jolie, está dirigida por Taylor Sheridan, el guionista tras ‘Sicario’ y ‘Comanchería’, por la que fue nominado al Óscar en 2017. En esta adaptación de una novela de Michael Koryta, la actriz da vida a Hannah, responsable de una torre de vigilancia antiincendios que sigue arrastrando la pérdida de tres vidas que no pudo salvar. Ahora se encuentra con un niño, testigo de un asesinato, que no tiene a quién pedir ayuda, mientras avanza un gran incendio forestal. Le acompañan en el reparto Jon Bernthal (‘The Walking Dead’), Nicholas Hoult (‘Mad Max: Furia en la carretera’) y Aidan Gillen (‘Juego de Tronos’), además del joven actor Finn Little.

De los productores de ‘El arrecife’ y ‘A 47 metros’, se estrena ‘Tiburón blanco’, la película de terror marino de la temporada. Está ambientada en la Gran Barrera de Coral australiana, que se convierte en una pesadilla para un grupo de jóvenes cuando son atacados por un gigantesco escualo. Varados en altamar sobre un frágil bote salvavidas, tendrán que usar todo su ingenio para resistir a la amenaza que les acecha bajo el agua.

Fernando Trueba dirige a Javier Cámara en el drama basado en hechos reales ‘El olvido que seremos’.

De producción colombiana, ‘El olvido que seremos’, lo nuevo del madrileño Fernando Trueba, logró el Premio Goya a la mejor película iberoamericana en su reciente edición. Está basada en el libro homónimo de Héctor Abad Faciolince que ha vendido más de 300.000 copias en todo el mundo y ha sido traducido a más de doce idiomas. Con guion de David Trueba, relata la vida del padre del escritor, Héctor Abad Gómez, interpretado por Javier Cámara como el destacado médico y activista por los derechos humanos, en el marco del Medellín polarizado y violento de los años 70.

También encontraremos en cartelera la comedia romántica ‘Boda sin fin’, escrita y dirigida por la cineasta alemana Maggie Peren. Una divertida mezcla entre los clásicos ‘Atrapado en el tiempo’ y ‘La boda de mi mejor amigo’. Es la historia de Zazie, quien recibe la invitación al enlace de su gran amigo Philipp con quien ella piensa es la chica equivocada.

‘Las dos torres‘, de nuevo en cines

Además, regresa a los cines la segunda entrega de ‘El Señor de los Anillos’, ‘Las dos torres’, remasterizada en 4K, con motivo del vigésimo aniversario del estreno de la saga de Peter Jackson basada en la obra de J. R. R. Tolkien. El pasado fin de semana, ‘La Comunidad del Anillo’ se convertía en número 1 de la taquilla y desde este viernes hasta el próximo 13 de mayo podrá encontrarse en cartelera la continuación de la historia en la que tras la disolución de la Compañía, Frodo y Sam se dirigen a Mordor para destruir el Anillo Único y acabar con Sauron.