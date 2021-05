Canarias mantiene las restricciones a la espera de que se pronuncie el TSJC

Bares y restaurantes deben cerrar sus puertas a las 11.00 de la noche, hora en la que también se activa el toque de queda para la ciudadanía en general. Fran Pallero

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Santa Cruz de Tenerife se reunió en pleno, ayer, a las 11.00 horas, para decidir si avala o no que se mantengan las restricciones sanitarias propuestas por el Gobierno de Canarias tras la caída del estado de alarma desde la pasada medianoche. El alto tribunal canario, que tiene tiempo para tomar esta decisión hasta el mediodía de mañana, ayer no llegó a una conclusión, y continuará hoy, desde las 10.30 horas, con las deliberaciones, según se informó desde el TSJC. Esto supone que, hasta que no se tome esa decisión las medidas propuestas por el Gobierno canario tras caer el estado de alarma, se consideran en vigor.



El Gobierno de Canarias anunciaba el pasado jueves que, a pesar de que decayera el estado de alarma, las Islas se seguirían rigiendo por el sistema de cuatro niveles de alerta, calculados a partir de varios indicadores epidemiológicos, que tienen su equivalencia en un código de semáforos. De esta forma, se mantendrán los toques de queda, los cierres perimetrales de las islas en nivel 3 y 4 alerta (en la actualidad, ninguna), el número máximo de personas en comidas, encuentros o reuniones y los topes de aforo para los templos y lugares de culto.



Así, tras la caída del estado de alarma, la situación en las distintas Islas queda con Fuerteventura, La Gomera y La Palma en nivel 1 de alerta por coronavirus y Tenerife, El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote en nivel 2.

Con respecto a los cierres perimetrales, en las islas con nivel 3 y 4 de alerta, está prohibido entrar o salir de su territorio salvo causas justificadas (trabajo, cuidado de mayores, tratamiento médico, retorno al lugar de residencia…). Sí se podrá entrar o salir de una isla en nivel 3 o 4 sin alegar una de las causas tasadas en la normativa si se presenta una prueba diagnóstica negativa (PCR o test de antígenos). Esa misma prueba negativa se exige a todo viajero que llegue a cualquier isla de Canarias desde otro punto de España o desde terceros países.

TOQUE DE QUEDA



El toque va desde las 23.00 a las 06.00 horas en las islas en alerta 3 (semáforo rojo), ninguna en este momento, y alerta 2 (semáforo ámbar), Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Graciosa y El Hierro, y de 0.00 a 6.00 horas en las islas en alerta 1 (semáforo verde), Fuerteventura, La Gomera y La Palma.



En alerta 4 (marrón), situación que no tiene ninguna isla (solo Lanzarote ha llegado a ese nivel, en febrero), el toque de queda se adelantaría a las 22.00 horas y toda actividad pública o comercial debería cesar a las 18.00 horas.

AFOROS



Hay límite para las reuniones de personas tanto en espacios públicos como privados: 10 personas en islas en alerta 1; seis personas en islas en alerta 2; cuatro personas en islas en alerta 3; y dos personas, en islas en alerta 4. En los cuatro casos, se puede superar ese límite si los reunidos son convivientes.



En el comercio, el aforo para los negocios minoristas es del 50 %, en alerta 1; del 33 % en alerta 2 y 3; y del 25 % en alerta 4. En los centros comerciales, el aforo autorizado es del 33 % en las alertas 1, 2 y 3 (semáforos verde, ámbar y rojo) y del 25 % en alerta de nivel 4.



En lugares de culto, el aforo es del 75 % en islas con semáforo verde, 50 % en amarillo y 33% en semáforos rojo y marrón. En velatorios y entierros al aire libre, se autoriza un máximo de 20 personas en todos los niveles de alerta, que se reducen a 10 en interiores.



En gimnasios e instalaciones deportivas de interior, el aforo está fijado en 75 % en alerta 1, del 50 % en alerta 2, y del 33 % en alerta 3.

El cierre de bares y restaurantes en Tenerife, a las 23.00 horas

La hostelería debe cerrar de acuerdo al horario de toque de queda en cada isla (00.00, 23.00 o 22.00). En el caso de Tenerife será a las once de la noche mientras se mantenga en nivel 2. Solo se autorizan clientes en el interior de los bares y restaurantes en los niveles de alerta 1, con un aforo máximo del 75 %, y 2, con el 50 %. Las terrazas se autorizan en todos los niveles, con estos límites: 75 % de aforo y 10 comensales por mesa (semáforo verde), 75 % de aforo y 6 comensales por mesa (semáforo ámbar), 50 % de aforo y 4 comensales por mesa (semáforos rojo y marrón).