Cómo ser una “mujer equilibrada”: el artículo machista del Colegio de Médicos

El último ejemplar de la revista del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid recoge un artículo elaborado por una profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III llamada María Calvo Charro, quien define el significado de una mujer “equilibrada”.

Afirmaciones como “la mujer equilibrada es aquella que, sin renunciar a su ineludible huella psico-materna (materializada o no) desarrolla su vertiente erótico-femenina, que valora la masculinidad y se deja complementar por ella, sabiendo que la alteridad es fundamento esencial para el equilibrio propio y de la descendencia” son las que han incendiado Twitter esta semana.

La docente, conocida por su defensa de las escuelas que separan por sexos al alumnado, alude a las “consecuencias” de lo que ha venido a llamar “la crisis de la identidad femenina”, una teoría que relaciona con la maternidad. Por ello, critica a las mujeres que deciden no tener hijos, a las que los tienen solas o con sus parejas femeninas, así como prefieren ser madres en una edad más avanzada.

Charro escribe también que la mujer “está más empoderada que nunca, pero se siente víctima. Es independiente, pero no libre” y critica al feminismo asegurando que la lucha por la igualdad “solo se ha ocupado de las ganancias y no de las pérdidas” y que “se desnortó y lesionó a las mujeres a las que en un principio defendió, implantando sólidamente la idea de que para ser una mujer moderna es preciso liberarse del yugo de la feminidad, en especial de la maternidad, signo de represión y subordinación: la tiranía de la procreación”.

