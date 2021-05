David Rivero, de Kabuki Abama, ponente de Madrid Fusión

David Rivero, chef del restaurante japonés Kabuki, en The Ritz Carlton Abama, en Guía de Isora, será uno de los ponentes del certamen gastronómico Madrid Fusión, que se celebrará los días 31 de este mes, y 1 y 2 de junio en las instalaciones de Ifema. Rivero, natural de La Garita (Telde, Gran Canaria), capitanea desde 2017 el restaurante, que cuenta con una estrella Michelin y dos Soles de la Guía Repsol. Rivero sustituyó a Daniel Franco, quien ahora trabaja en Japón, en las cocinas del Kabuki. A ambos no solo les une el gusto por la culinaria japonesa, sino también por el surf.

El chef hablará de los túnidos en la cocina japonesa

David Rivero desarrollará una ponencia que lleva por título Los Túnidos de Tenerife, ida y vuelta a Oriente, que patrocina el Cabildo de Tenerife, institución que dará a conocer, en principio el próximo lunes, el programa de actos que tiene previsto presentar en este certamen internacional de gastronomía. Hay que recordar que de las 15 especies de túnidos que habitan los mares y océanos del planeta, un buen número de ellos, casi la mitad, viven en aguas de Canarias o son visitantes habituales durante sus migraciones en distintas épocas del año. El chef, que conoce bien este producto, ofrecerá su particular mirada, en la que se funden el Atlántico y el Pacífico. Otro de los actos que tiene previsto desarrollar el Cabildo es una cata que lleva por título Vinos de Tenerife, vinos legendarios que emocionan. Madrid Fusión tenía previsto celebrar su certamen en enero, pero por razones de la pandemia se desarrollará de forma presencial y online.

Primer Campeonato de Coctelería con Cerveza

La consejera de Museos del Cabildo de Tenerife, Concepción Rivero, presentó en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en Santa Cruz, el Primer Campeonato de Canarias de Coctelería con Cerveza, un acto en el que también participaron la organizadora del encuentro, Asunción Bosch Gutiérrez de Cervezas La Jefa, y el presidente de la Asociación de Bármanes de Tenerife, David Arrebola García. Este certamen se celebrará mañana, partir de las 19.00 horas, en el MUNA.

Combinados inspirados en mujeres

Asunción Bosch indicó que “los bármanes participarán en un show en el que cada uno de ellos explicará al público asistente su cóctel mientras lo prepara”. Un combinado en el que deben no solo utilizar cerveza, sino inspirarse en una mujer destacada o desconocida y de la que contarán su historia. Los finalistas son Esteban Fariña, El Growler de la Jefa; Emilio Rodríguez, Olive Morris cocktail; David Ruiz, Guerreras; David Herrera, Sansón y Dalila; Claire Lázaro, Black Cat Bones, y Alejandro Alonso, One way ticket to London.

La guindilla

Madrid Fusión vuelve

El primer congreso global de gastronomía, Madrid Fusión, volverá a abrir sus puertas el próximo día 31 en el pabellón 14 del Recinto Ferial Ifema, y se podrá seguir de manera presencial y online. El congreso, que durará tres días, se desarrollará con todas las garantías sanitarias y con un protocolo anti-COVID que permitirá celebrar el evento con los máximos avales de seguridad. Serán tres días, 90 actividades y 100 ponentes, y una audiencia mundial que evidenciará que la gastronomía en España tiene mucho que decir tras un año de restricciones por la pandemia.