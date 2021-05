Dos fallos groseros de Patri Gavira condenan a la UDG Tenerife ante el colista Logroño

La UDG Tenerife prolongó su crisis de resultados, acumula cinco derrotas consecutivas, tras caer en Las Gaunas con el colista Logroño (2-1), en choque correspondiente a vigésimo novena jornada de la Primera Iberdrola. No fue el día de Patri Gavira, que está realizando una gran temporada, pero que dos fallos groseros de la central gaditana condenaron al Egatesa a una inesperada e injusta derrota.

Una acción del choque disputado por Logroño y UDG Tenerife Egatesa en Las Gaunas. /LaLiga

El equipo de Francis Díaz se dejó el alma sobre el terreno de juego, pero le faltó frescura en ataque para ganar a un Logroño inferior pero que no desaprovechó los dos regalos de las visitantes.

La UDG Tenerife salió acosando la portería de Tajonar pero no encontró el gol hasta el minuto 16 cuando Koko asistió de manera sobresaliente a María José que no perdonó ante la guardameta riojana (0-1). El marcador hacía justicia a lo que estaba aconteciendo sobre el terreno de juego.

El partido era de total control de las tinerfeñas hasta que en el minuto 27 un fallo de Patri Gavira en defensa supuso el tanto del empate para el Logroño 1-1. La defensa gaditana perdió un balón cerca del área que fue aprovechado por Rebeca Elloh para anotar tras previo regate a Aline.

Una acción que pudo resultar determinante llegó en el minuto 36 cuando la árbitra internacional Marta Frías no mostró la segunda cartulina amarilla a Grace, tras un flagrante pisotón a Natalia Ramos. La tarjeta era más que clara pero la colegiada extremeña lo pasó por alto. Ella sabrá porqué.

En la siguiente jugada Martín-Prieto, con la velocidad y potencia que le caracteriza, se internó en el área pero en el mano a mano con la guardameta su disparó salió rechazado por ésta. Martín-Prieto, que no tuvo su mejor partido, falló lo que no suele fallar. La delantera sevillana no jugará el próximo partido ante el Sevilla al acumular cinco tarjetas amarillas.

Antes del descanso, el Egatesa disfrutó de dos buenas ocasiones para adelantarse en el marcador en una melee dentro del área chica que ninguna jugadora fue capaz de empujar el balón al fondo de las redes, y unos minutos después un disparo envenenado de María José salió rozando la escuadra de Tajonar.

Con el empate a uno se llegaba al tiempo del descanso.

En la reanudación, Francis Díaz, que volvió por enésima vez a ver el partido desde la grada tras ser expulsado ante el FC Barcelona, movió ficha con las entradas de Paola Hernández y Kayla Adamek en lugar de una floja Silvia Doblado y Koko. En el minuto 48, Lova Lundin pudo adelantar a su equipo en el marcador tras un disparo envenenado que salió lamiendo la escuadra de Aline y tras previo tropiezo en Sara López.

La réplica llegó en el minuto 51 con un gran centro de Pisco desde la banda izquierda que remató Kayla Adamek en posición forzada saliendo el esférico fuera. Un minuto después, en el 52, la extremo canadiense no aprovechó un fallo en el despeje de la guardameta local.

Las entradas al terreno de juego de Jade y Chini, dos habituales titulares, despertaron la ofensiva del Logroño llevando el peligro sobre los dominios de Aline. Así, el paradón de la mañana fue de la internacional brasileña que voló a la escuadra izquierda de su portería sacando un trallazo de Lova Lundin en el minuto 63. Los numerosos cambios en ambos equipos y el cansancio acumulado por las dimensiones del terreno de juego de Las Gaunas durmieron el partido, sin que hubiera alguna acción de peligro sobre las respectivas porterías. Adamek lo intentaba pero no estaba afortunada con sus centros al área.

Todo parecía indicar que el partido acabaría con el reparto de puntos, pero en una jugada aislada del cuadro riojano llegó la pena máxima tras agarrar Patri Gavira con claridad el brazo de Jade. Un penalti tonto, absurdo que le iba a suponer al Logroño, sin merecerlo, un triunfo vital para sus aspiraciones de permanencia. Jade batió a Aline y el partido acabó con el decepcionante 2-1 para el conjunto de Javier Moncayo.

Con esta derrota, el objetivo de alcanzar el cuarto puesto se aleja ya que los rivales directos, Real Sociedad y Madrid CFF, si sacaron adelante sus partidos en las visitas al Rayo Vallecano y Sevilla.

FICHA TÉCNICA

2 EDF LOGROÑO: Tajonar, Daniela Caracas, Ballasté, Marta Cazalla, Lorena Valderás, Nyman, Ana, Grace, Rebeca Elloh, Lova Lundin e Ida Guehai. También jugaron Jade, Chini, Cynthia, Meeks y Nothando.

1 UDG TENERIFE EGATESA: Aline, Aleksandra, Patri Gavira, Sara López, Pisco, Natalia Ramos, Silvia Doblado, Pleuler, Koko, María José y Martín-Prieto. También jugaron Paola Hernández, Kayla Adamek, María Tejera, María Estella y Ana González.

GOLES: 0-1, min 16: María José. 1-1, min 27: Rebeca Elloh. 2-1, min 91: Jade, de penalti.

ÁRBITRA: Marta Frías. Arbitraje casero y sibilino. No mostró la segunda cartulina amarilla a Grace en el primer tiempo tras un pisotón a Natalia Ramos. La segunda tarjeta amarilla fue de libro. Amonestó a Grace por el bando local y a Martín-Prieto por el Egatesa.

INCIDENCIAS: Las Gaunas.