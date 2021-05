El incendio está estabilizado, pero aún se tardará días en controlarlo

Tal y como se presumía, tras el intenso trabajo realizado el sábado, ayer se puso coto al fuego en el incendio forestal que azota los altos del municipio de Arico desde el pasado jueves. El incendio ya ha quedado estabilizado, aunque aún no está controlado ni mucho menos extinguido, por lo que seguirá vigilado.

Por todo ello, el incendio continuará por el momento en nivel 2 de alerta, con lo que la gestión seguirá siendo del Gobierno de Canarias, mientras que un nuevo cálculo con el satélite Copérnico ha reducido la superficie afectada a unas 3.000 hectáreas en un perímetro que ha subido a 42 kilómetros.

Así lo puso ayer de manifiesto el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, durante una rueda de prensa para informar de la evolución del fuego junto al presidente del Cabildo, Pedro Martín, el alcalde del municipio, Sebastián Martín, y Pedro Martínez, jefe del Servicio de Medioambiente del Cabildo.

En este sentido, Pérez hizo especial hincapié en que el fuego, pese a estar estabilizado, no está controlado porque, aunque en menor medida que los días anteriores, subsisten aún puntos calientes, pese a que ha descendido mucho el humo.

No obstante, el consejero explicó que la favorable evolución de los trabajos contra las llamas hace pensar que, siempre con precaución, “el peligro se aleja”. “Está estabilizado –continuó–, lo que significa que no se desbordan las líneas de control que ha fijado la dirección del ataque del siniestro”.

También resaltó que el cambio a mejor del incendio se debe a dos factores: por un lado, a que el tiempo ha dejado de ser tan hostil con un descenso de las temperaturas y un aumento de la humedad, pese a que persiste el viento; y por otro al “acierto técnico” de las decisiones tomadas y al trabajo de los efectivos.

Aquí, explicó que ayer comenzó la desescalada de los equipos operantes, por lo que se replegaron la UME de Gran Canaria y los equipos Presa y Bravo del Cabildo grancanario, continuando un centenar de profesionales trabajando por tierra, además de cuatro helicópteros y tres hidroaviones.

El consejero expuso, asimismo, que la ausencia de humo ha permitido poder tener una percepción directa del incendio sobre la masa boscosa, observando que parece que hay pinos antiguos “bastante dañados”.

Mientras, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, aseguró que se va a seguir trabajando durante las próximas semanas en el terreno, porque es un fuego bastante extenso y lo habitual es que surjan rebrotes que haya que atajar.

Por ello, apuntó que se va a seguir limitando el acceso a la zona durante las próximas semanas, ya que aún quedan bastantes días para seguir controlando la situación.

Tanto el presidente del Cabildo como el alcalde de Arico, Sebastián Martín, señalaron que el fuego ha afectado a algunas galerías privadas, aunque han precisado que el suministro de agua ha quedado “absolutamente garantizado”.

Tamadaya y El Cercado

El jefe del servicio de Medioambiente del Cabildo, Pedro Martínez, explicó que la zona que más preocupa y sobre la que se mantiene un permanente control es la de los escarpados barrancos de Tamadaya y del Cercado, de difícil acceso y con algunos puntos calientes, donde se puede reproducir el fuego.

En tierra siguen actuando 100 efectivos del operativo de extinción, o “combatientes” como se denominan en su argot, apoyados desde el aire por cuatro helicópteros y hasta tres aviones anfibios, lo cuales, con el descenso en la intensidad del viento, han podido repostar agua directamente en el mar y no en el aeropuerto Tenerife Sur, como ocurrió el sábado.

El fuego ha incidido no solo en la capa baja de la vegetación de pinocha, matorral y retama, como se pensaba hasta ahora, sino que han sido dañados también pinos antiguos o pinos padre, aunque todavía no se pueden concretar cifras, porque la evaluación medioambiental está pendiente.

Amplio despliegue

Durante el día están actuando por tierra un centenar de efectivos de diferentes administraciones (Gobierno, Cabildo y Estado) y por aire cuatro helicópteros – tres del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES) y uno del Cabildo de Tenerife- junto a tres hidroaviones del Ejército del Aire. El helicóptero de la Guardia Civil realiza labores de coordinación aérea.

El equipo logístico de Cruz Roja, junto con el Ayuntamiento y asociaciones de voluntarios de Protección Civil, continúa junto al PMA prestando el avituallamiento a todos los combatientes.

Se mantiene la prohibición del Cabildo de Tenerife de acceder a los senderos y pistas forestales de los municipios limítrofes a Arico y Parque Nacional del Teide.

Hasta ahora, no ha habido incidencias reseñables relacionadas con la seguridad, en las que participan Guardia Civil, Cuerpo General de la Policía Canaria y Policías Locales, y tampoco asistencias sanitarias del SUC.