El Tenerife ‘ata’ la permanencia en Sabadell (0-2)

Buena primera parte disputada por el CD Tenerife en Sabadell, donde tras disputarse los primeros 45 minutos, los de Luis Miguel Ramis ganan por 0-1 tras el tanto anotado por Valentín Vada en el minuto 22. Por lo tanto, los blanquiazules se acercan a la permanencia en tierras catalanas.

En el once inicial formó como pareja de Nikola Sipcic en el centro de la defensa el cartagenero Sergio González, ya que no estaban disponibles Alberto (sancionado), Carlos Ruiz y Bruno Wilson (lesionados). No obstante sí que figuraba en la relación de citados Álex Muñoz, quien pudo jugar como central zurdo. Para acompañar en el doble pivote a Aitor Sanz, Ramis eligió al canterano Javi Alonso, mientras que la línea de tres por delante figuraban Nono, Shashoua y Vada.

Los blanquiazules saltaron bien al campo y para Sipcic fue la primera ocasión del partido. Muy pronto se vio a un Nono muy activo y queriendo ser protagonista de un encuentro en el que el ex del Extremadura.

Justamente de Nono fue el pase que desembocó en el gol de Valentín Vada en el minuto 22 de la primera parte. Recibió el extremo en el pico del área y cede para que el ‘6’ blanquiazul, que de tiro cruzado logra superar Ian Mackay. Perfecta culminación del argentino tras un jugada brillantemente hilvanada por el ataque tinerfeño.

Sin apenas sufrir atrás, el Tenerife vio pasar los minutos que le restaban al primera acto. Dani fue un mero espectador en un partido que no destaca por ser de un fútbol brillante.