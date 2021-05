Esto es lo que pasará con tu WhatsApp si no aceptas la nueva política

WhatsApp no eliminará la cuenta de los usuarios que el 15 de mayo no hayan aceptado la nueva política de Condiciones y Privacidad, pero les seguirá mostrando un recordatorio que con el tiempo se hará persistente y acabará por limitar las funciones a las que tendrán acceso.

El servicio de mensajería instantánea lleva varios meses notificando a los usuarios de un cambio en sus políticas, en relación con las nuevas maneras de chatear con empresas y de hacer compras desde conversaciones de la aplicación.

Dicha notificación conlleva, además, la aceptación de los cambios, de tal forma que con el tiempo será necesaria para poder seguir usando WhatsApp, como ha informado la compañía en una actualización de su blog.

En concreto, WhatsApp señala que no eliminará ninguna cuenta ni retirará funciones a los usuarios que no hayan aceptado la nueva política en la fecha de su entrada en vigor, el 15 de mayo. Sin embargo, esta tolerancia no será eterna.

A quienes no hayan aceptado pasada la fecha citada, les mostrará un recordatorio que “después de varias semanas, pasará a ser persistente”, como asegura la compañía. Será entonces cuando empiece a limitar el acceso a funciones, de forma gradual.

En un primer momento, los usuarios no podrán acceder a la lista de chats, pero sí responder llamadas y videollamadas, así como tocar las notificaciones -si las tienen activadas- para leer o responder mensajes o para devolver llamadas o videollamadas perdidas.

Transcurridas unas semanas “de funcionalidad limitada”, los usuarios ya no podrán recibir llamadas ni notificaciones, y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a su teléfono.

En cualquier caso, la compañía no eliminará la cuenta del usuario, que podrá mantenerla para descargar el historial de chats o descargar el informe de la misma. Pero podrá activar la política para cuentas inactivas, y finalmente eliminarla si está más de 120 días inactiva.