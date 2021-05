John Davis, la verdadera voz de Milli Vanilli, fallece por Covid a los 66 años

John Davis. Twitter

John Davis, uno de los cantantes en la sombra del dúo alemán de pop Milli Vanilli, ha fallecido este miércoles a los 66 años a causa del Covid. El artista puso voz al exitoso álbum de 1989 Girl You Know It’s True junto a otros compañeros, pero ellos figuraban solo como coristas. Los créditos se los llevaron Fabrice Morvan y Rob Pilatus y el álbum se convirtió en un éxito mundial. Vendió 11 millones de copias e incluso ganaron con él el premio Grammy en 1990 a mejor artista revelación. Ese mismo año el productor discográfico Frank Farian confesó que el dúo hacía playback y se le retiró el galardón

Davis nació en Carolina del Sur pero con los años se trasladó a Alemania, donde su voz se dio a conocer en todo el mundo con el nombre de Milli Vanilli. Fue idea de Farian, quien después llegó a admitir que había contratado a Davis para cubrir la falta de “calidad vocal” de Morvan y Pilatus. Una noticia que provocó el final de su carrera.

Tras este escándalo, Davis y su compañero de banda original, Brad Howell, formaron The Real Milli Vanilli. Su único álbum, The Moment of Truth, de 1991 dio lugar a tres singles, uno de los cuales, Keep On Running, alcanzó el número cuatro en las listas alemanas. En años posteriores, Davis permaneció en Alemania y actuó junto a Morvan en su proyecto de colaboración Face Meets Voice.

La hija de Davis ha querido dar las gracias por todas las muestras de cariño recibidas y lo ha hecho a través de sus redes sociales: “Mi papá falleció esta noche por el coronavirus. Hizo feliz a mucha gente con su risa y sonrisa, su espíritu feliz, amor y especialmente a través de su música. ¡Le dio tanto al mundo! ¡Por favor, denle el último aplauso. Lo extrañaremos mucho”.

“Sentimos el amor, las oraciones, todas las condolencias, etc. Esto es increíblemente difícil para todos. Nos deja el agujero más grande dentro de nosotros y todavía estamos en estado de shock e incredulidad. ¡Lo amamos mucho y somos sus mayores admiradores! Lo vamos a extrañar tanto a él y a sus abrazos y besos. Es difícil encontrar las palabras, porque no las tengo. Pero solo gracias por todos los recuerdos positivos que ustedes compartieron en las últimas horas con nosotros”, añadía la hija en sus redes sociales.