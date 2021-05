La injustificada ausencia de Suso provoca extrañeza

El capitán no saltó al campo frente al Mallorca, el primer partido de la temporada en el que el equipo ya no se jugaba nada y Ramis optó por darle protagonismo a los suplentes

Suso Santana

La ausencia de Suso Santana en el partido del pasado miércoles ante el Mallorca no ha sentado nada bien dentro del vestuario blanquiazul. Obviamente, el triste protagonista de esta historia no entiende los motivos por los que no disputó ni un solo minuto de juego ante el cuadro bermellón. Más aún cuando el equipo no se jugaba nada, por lo que Luis Miguel Ramis optó por darle una oportunidad a los menos habituales. Pero tampoco los compañeros del capitán logran comprender las razones del entrenador tarraconense para no alinear al de Taco, quien parece abocado a vivir una triste despedida del que es su club.



Muy extrañas fueron las razones que aportó Ramis en la sala de prensa cuando los medios le preguntaron por la ausencia de un emblema para la institución como es Suso. “Se está comportando como un símbolo y un referente. Espero que tenga minutos. Aún no estamos salvados por los triples empates que nos pueden perjudicar. Nos queda un punto y es muy importante. Mi intención es que todos tengan premio a su comportamiento, pero yo me encargo de decidir el momento”, dijo el preparador tras perder con el Mallorca en la sala de prensa del Heliodoro.



Sonó muy raro ese argumento de que el equipo no estaba aún salvado cuando ante el Sabadell y en la previa del duelo del pasado miércoles indicó todo lo contrario. “Seguimos en temporada, esto no es postemporada. Queremos mantener el espíritu y el comportamiento de todas las semanas”, expresó el míster, dando a entender que el objetivo ya se había logrado. Sin embargo, pretendía mantener el espíritu competitivo en la plantilla. Jamás expresó, en ninguna de las intervenciones mencionadas, la idea de que aún necesitan un punto más para estar salvados.



Sea como sea, parece claro que Suso no entra en los planes de Ramis y, si el técnico renueva, el de Taco tendrá muy complicado ser protagonista en su Isla.