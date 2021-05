La Muestra de Cine Rumano exhibe en La Laguna la película ‘La Gomera’

Imagen de la película rumana ‘La Gomera’. / DA

La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias y el Instituto Cultural Rumano en España presentan La Gomera, cuarto largometraje de la III Muestra de Cine Rumano celebrada en Canarias. La cinta, dirigida por Corneliu Porumboiu en 2019, se proyectará hoy martes (19.00 horas) en versión original subtitulada, en la sede de la entidad, ubicada en la calle San Agustín, 18 de La Laguna.

La cinta es un thriller policiaco donde se desvela la poética del silbo gomero. Centra la historia en Cristi, un policía corrupto que viaja desde Rumanía a la Isla Colombina para aprender el silbo gomero. En Rumanía se encuentra bajo vigilancia policial y, utilizando la ancestral forma de comunicación canaria, pretende comunicarse con la mafia para conseguir sacar de la cárcel a Zsolt, el único que sabe dónde están escondidos 30 millones de euros.

Debido a las restricciones de aforo por la crisis sanitaria, es imprescindible inscribirse para asistir como público. El formulario figura en www.fundacioncristinodevera.org.

Corneliu Porumboiu, nacido en 1975 en Vaslui, estudió Administración en la ASE University Bucharest y luego Dirección de cine en la National University of Theatrical Arts and Cinmetography Bucharest. Con su cortometraje de tesis, A trip to the city, consiguió el premio de CineFondation del Festival de Cannes. Es conocido por su trabajo como director de largometrajes como 12:08 al este de Bucarest (2006), Comoara (2015) y la ya mencionada La Gomera (2019), que se presentó en la sección oficial del Festival de Cannes en 2019 y participó en el de Sevilla, donde obtuvo el premio al mejor guion.