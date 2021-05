La respuesta viral de Pablo Díaz, el tinerfeño de ‘Pasapalabra’, a Pablo Casado por los toros

El concursante que bate todos los récords en ‘Pasapalabra’, el tinerfeño Pablo Díaz, ha sido tendencia este lunes en Twitter tras su sonada respuesta al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que previamente defendió que “en Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va. Eso es libertad”. Y es que Casado acudió el sábado a la corrida de toros que tuvo lugar en el Palacio de Vistalegre (Madrid) por la fiesta de San Isidro.

El canario criticó en Twitter la postura del presidente del PP. “El derecho a la vida es un pilar fundamental del pensamiento liberal. Torturar a un animal hasta la muerte no sé yo si se adecúa a él”, escribió, para luego añadir que “estoy pagando algo que no quiero contra mi voluntad, porque lo subvencionáis con directo público”.

“A lo mejor tan, tan liberales no sois”. sentenció Pablo Díaz, que casi se ha llevado tantas críticas como aplausos por sus palabras.

En Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va. Eso es libertad. https://t.co/SBavHIn4C0

1. El derecho a la vida es un pilar fundamental del pensamiento liberal. Torturar a un animal hasta la muerte no sé yo si se adecúa a él.

2. Estoy pagando algo que no quiero contra mi voluntad, porque lo subvencionáis con dinero PÚBLICO .



A lo mejor tan, tan liberales no sois🙂 https://t.co/BvzJhikovL