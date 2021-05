La tinerfeña Yanet Acosta, Premio Nacional de Periodismo Álvaro Cunqueiro

El primer premio del XXVII Premio Nacional de Periodismo Álvaro Cunqueiro ha recaído en la directora del Master de Comunicación y Periodismo Gastronómico de The Foodie Studies, la tinerfeña Yanet Acosta, por la dirección y coordinación y escritura de artículos del monográfico dedicado a la gastronomía de la escasez de la revista de divulgación científica gastronómica de The Foodie Studies Magazine.

El acta del jurado destaca el “nuevo enfoque con el que se aborda la gastronomía en período de escasez, en una edición como la del 2020, un tiempo para la reflexión en momentos de pandemia” así como por la solidez de los artículos desde el punto de vista de la investigación que incluyen este número de The Foodie Studies Magazine y “su capacidad de influencia en la cocina y por incorporar trabajos de periodistas, investigadores y cocineros”.

Este monográfico nace a partir del congreso realizado por The Foodie Studies el 20 de septiembre de 2020 e incluye las aportaciones del chef y filántropo José Andrés, el cronista Martín Caparrós, los cocineros Andoni Luis Aduriz y Najat Kaanache, la antropóloga Ocarina Castillo y la periodista Vanessa Rolfini, e incluye además artículos de científicos, periodistas y cocineros que reflexionan sobre la gastronomía desde una perspectiva que no nace de la abundancia, sino de la escasez, no solo por motivos económicos sino también medioambientales, sociales, políticos o incluso climatológicos.

The Foodie Studies nació en mayo de 2013 a partir de un grupo de periodistas gastronómicos de diferentes puntos de España impulsados por Yanet Acosta como una plataforma on-line dedicada a la formación y divulgación del periodismo gastronómico con el objetivo claro de ampliar la mirada de nuestra profesión para ver de manera transversal la gastronomía y divulgar y compartir nuestro conocimiento. A través de esta plataforma se imparte el Máster de Comunicación y Periodismo Gastronómico y se desarrollan otras actividades para el fomento y difusión del periodismo gastronómico y de la investigación en comunicación gastronómica.

El primer número de The Foodie Studies Magazine —revista digital de periodicidad anual— se publicó hace 5 años con el objetivo de divulgar investigaciones, reflexiones y trabajos periodísticos centrados en nuevos enfoques de la gastronomía.

Yanet Acosta, nacida en Garachico en 1975, es doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en Gestión de Redes Sociales por la Columbia University de Nueva York. Trabajó para la Agencia Efe durante 9 años y fundó y dirigió durante 3 años el curso de Periodismo Gastronómico y Nutricional en la Universidad Complutense de Madrid. Ha colaborado con diversos medios de comunicación (El País, El Mundo, Público, Tapas, Sobremesa) y con Ferran Adrià en su proyecto de elBulli Foundation sobre la metodología Sapiens.

Yanet Acosa es autora de las novelas gastronómicas Matar al padre (Alrevés, 2017) y El chef ha muerto (Amargord, 2011) y de la antología Noches sin sexo (Adeshoras, 2014) y de la novela corta No hay trabajo bueno (Pul.so, 2013).

También ha publicado el ensayo Historia de la información agraria (MARM, 2009), el capítulo gastronómico en Periodismo cultural en el siglo XXI (Editorial Universitas, 2018), primer manual académico que lo incluye y el capítulo El arte culinario tras la Guerra Civil Española en Dolor, represión y censura en la cultura del siglo XX (Libargo, 2017). Ha participado en la elaboración de El mundo del vino (Larousse, 2013) y escribió para el cocinero Paco Roncero el libro Correr, cocinar y ser feliz (Ediciones B, 2014), premiado con un Gourmand World Cookbook Award.

Es profesora de Historia del Periodismo y Fotoperiodismo en la URJC y autora de los manuales docentes sobre Historia y Cultura gastronómica para la cátedra Ferran Adrià de la Universidad Camilo José Cela. Fue comisaria de la primera exposición colectiva de fotografía gastronómica en España, Del bodegón al porn food. Imágenes de los fotógrafos de la cocina actual en España (La Laguna-Tenerife, 2011), cuyo catálogo coordinó.

En 2013 fundó The Foodie Studies y desde entonces dirige el Master de Comunicación y Periodismo Gastronómico y su publicación The Foodie Studies Magazine.