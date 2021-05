La ULL investiga otra supuesta falsedad de Pomares

Francisco Pomares. Fran Pallero

La Universidad de La Laguna (ULL) tuvo que dar explicaciones a la viuda del célebre dibujante de cómics Jean Giraud -más conocido por Moebius- tras haber utilizado sin su permiso ese nombre para una cátedra universitaria dirigida por Francisco Pomares.

Según desvela Canarias 7, el periodista, del que DIARIO DE AVISOS ya informó que falsificó su currículum para ganar una plaza de profesor en la Universidad, no comunicó a la familia del desaparecido dibujante de la existencia de esta cátedra y del uso de su nombre. En la carta fechada en París el 12 de agosto de 2020, Isabelle Giraud, viuda de Jean Giraud (Moebius), explica que ha sido su colaboradora Dominique Mirambeu quien le ha informado de la existencia de una Cátedra Moebius en la Universidad de La Laguna, y señala: «Resulta que nadie hasta entonces me había comunicado esta intervención. El señor Pomares ha estimado que el permiso de uso del nombre de Moebius no era necesario teniendo en cuenta que Jean Giraud había tomado prestado este nombre de un matemático alemán del siglo XIX. Como ya saben, mi marido Jean Giraud, alias Moebius, está considerado como uno de los grandes maestros incontestables del cómic en el mundo”.

La rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar, señaló a C7 que desde uno de los vicerrectorados se contestó a la carta enviada por Isabelle Giraud en la que advierte de una «falsedad» cometida por Pomares y que no han recibido aún respuesta a la misma. Asimismo, Rosa María Aguilar detalló que sigue abierta la investigación sobre el expediente presentado por Pomares para conseguir plaza de profesor universitario en la Facultad de Periodismo.

Francisco Pomares es candidato de Coalición Canaria para ocupar un puesto en la nueva Junta de Control de la Radiotelevisión Canaria, algo que se conocerá el próximo 11 de mayo.

