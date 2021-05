Los 24 ‘elegidos’ de Luis Enrique

El tinerfeño Pedri González debuta en una gran competición con la selección española./Twitter

La convocatoria de Luis Enrique de cara a la Eurocopa no ha dejado a nadie indiferente. Las redes sociales echaron humo especialmente por la ausencia del gran capitán de la selección española, Sergio Ramos, y por la no presencia en una gran cita, por primera vez en la historia, de jugadores del Real Madrid.

Pero a los canarios lo que más nos importa es la presencia del tinerfeño Pedri González, que recoge el testigo de David Silva o de Pedro Rodríguez.

El talentoso futbolista de Tegueste, con los 18 años recién cumplidos, acudirá por primera vez a un gran campeonato con la selección absoluta, tras haber completado una notable temporada en el FC Barcelona.

En el capítulo de ausentes, aparte de Sergio Ramos, el seleccionador Luis Enrique ha dejado en casa a futbolistas como Jesús Navas, Sergio Canales, Mikel Merino o Iago Aspas, habituales en pasadas convocatorias. Caso aparte es el de Iñigo Martínez, que unos minutos después que el entrenador asturiano facilitara la lista, envío un comunicado a través de sus redes sociales reconociendo que “no estaba al 100% y que prefería descansar”.

Luis Enrique, tras facilitar la lista, se sometió a las preguntas de los periodistas presentes en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. La mayoría de ellas iban referidas a la ausencia de Sergio Ramos.

“Quiero hacer una mención especial a Sergio Ramos, nuestro capitán. No ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas ni entrenar con el grupo. No ha sido fácil. Ayer (Domingo) se lo comuniqué y fue difícil y duro, me sabe mal”, admitió.

Otra de las cuestiones que se tocó en la conferencia de prensa fue la ausencia de jugadores del Real Madrid en la convocatoria.

“Es posible que no haya porque dos de los jugadores, Dani Carvajal y Sergio Ramos, estarían en la convocatoria y están lesionados. No hago la lista para que estén contentos unos u otros. Lamento que no haya jugadores del Real Madrid por las lesiones y las circunstancias que han tenido durante la temporada”, espetó.

Por último confesó que esta lista de 24 jugadores no es la que inicialmente deseaba por causa de las lesiones.

“No es la lista que quería. Hay bajas notables”, apuntó Luis Enrique, quien recordó que hasta 48 horas antes del debut de España en la Eurocopa, el 14 de junio contra Suecia, podrá incorporar a algún jugador por lesión o por la COVID-19.

Ramos, conciliador

Unas horas después, Sergio Ramos quitaba hierro a su no presencia con la Roja en la Eurocopa por medio de una carta en su cuenta de Instagram. “Duele no defender a España pero ahora es mejor descansar y recuperarse bien del todo. Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere”, lamentó.

Hoja de ruta

España se concentra el próximo 31 de mayo en la Ciudad Deportva de Las Rozas (Madrid) y disputará los partidos de la primera fase en Sevilla.

Los de Luis Enrique jugarán dos amistosos previos al comienzo de la Euro 2020 en la Comunidad de Madrid. El primero de ellos, viernes 4 de junio, en el estadio Metropolitano frente a Portugal, cuatro días después del inicio de la concentración en Las Rozas.

El segundo y último encuentro antes del inicio de la fase de grupos de la Euro 2020 será el lunes 9 de junio, en el estadio de Butarque contra Lituania.

La Roja debutará el 14 de julio ante Suecia en La Cartuja (Sevilla), para jugar posteriormente frente a Polonia (19/6) y Eslovaquia (23/6) en el mismo escenario.

Los dos primeros clasificados de cada grupo pasan a los octavos de final, así como los cuatro mejores terceros.

España aspira al primer puesto, que le situaría en la ruta de disputar los octavos en Glasgow, los cuartos de fnal en Roma, y las semifinales y final en Londres.

Pedri González, el talento tinerfeño al servicio de la selección española de fútbol

Pedri González ha ido quemando etapas en su fulgurante trayectoria deportiva. El 18 de agosto de 2019 debutó en LaLiga SmartBank con tan solo 16 años con la UD Las Palmas.

Ya con la casaca del Barça, el teguestero contó con la confianza total de su entrenador, Ronald Koeman, que no le tembló el pulso para que el canario demostrara todo el talento que lleva en sus botas.

Otra de las fechas claves para Pedri fue la del 27 de marzo de 2021 cuando debutó con la absoluta.

Por si todo esto fuera poco, el tinerfeño saboreó las mieles del triunfo con su primer título el pasado 17 de abril, en la Final de la Copa del Rey que disputó el Barça ante el Athletic. Ahora afronta su primer gran campeonato con la Roja con 18 años.