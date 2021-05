“No me ha llegado ninguna caja con dinero de Tomás; me están haciendo daño”

Las niñas desaparecidas, Olivia y Anna. Cedida

“Yo estoy fatal… fatal. Me duele mucho todo lo que ha pasado. Tengo que pasar todos los días por delante de mucha gente que me conoce”. Así se expresa la mujer que en la actualidad compartía una relación sentimental con Tomás, el padre de las niñas desaparecidas el pasado 27 de abril. Aunque nada es comparable al sufrimiento que en la actualidad padecen tanto Anna y Olivia, de uno y seis años, respectivamente, como su madre, Beatriz, este caso también deja un reguero de víctimas entre los allegados y familiares de los implicados, y este es un buen ejemplo.



En declaraciones en exclusiva al programa de Telemadrid Juntos, esta mujer confirmó, como había informado ya DIARIO DE AVISOS, que es falso que Tomás le dejase una importante suma (se habló de miles de euros) en un paquete que solo podía abrir a la medianoche del día de autos. “No me ha llegado ninguna caja con dinero de Tomás. No es cierto y es una información que me está haciendo muchísimo daño. Estoy muy molesta con todo lo que están sacando los medios de comunicación”, aclaró la afectada, quien, asimismo, desveló un dato hasta ahora desconocido.



Además de los registros llevados a cabo en la vivienda que el padre tenía alquilada desde hace tres años en Igueste de Candelaria (hasta en cinco ocasiones han acudido al lugar los investigadores), también hubo otro relacionado con esta mujer: “La Guardia Civil registró el centro en el que trabajo un día después de que desapareciera, no porque pensaran que estaba aquí, sino porque tenía relación con él”, dijo a Telemadrid.

Según ha podido saber este periódico, dicho registro implicó el desalojo del centro de trabajo, para mayor conmoción de trabajadores y clientes, aún desconocedores de la desaparición de las niñas, acaecida el día anterior. Este registro se justifica porque ella “estaba con él en el momento en el que desapareció (en alusión a que eran pareja). Estábamos juntos. Le conozco desde hace cuatro años”, dijo la mujer, si bien hay que aclarar que la relación entre ambos comenzó después de que se separasen Tomás y Beatriz. “Yo tengo mi vida y estoy muy molesta por lo que ha salido en la prensa. He tenido muchos problemas por culpa de esto. Solo quiero desaparecer, igual que ha hecho él”, confesó la afectada, a quien la gravedad y repercusión de estos hechos le ha cambiado la vida.