Nono: “Hay límites que se han pasado”

Sin género de duda, Nono es el jugador blanquiazul que más críticas ha acaparado esta temporada. Es cierto que al extremo las cosas no le han salido bien en el campo, y él lo admite, pero ayer se quejó de que se “han traspasado mucho las líneas rojas”, en relación a las faltas de respeto que ha tenido que sufrir y tragar con resignación. “No se imaginan cuánto. Hay límites que se han pasado. Hay gente que no entiende que detrás de un jugador hay una persona. Yo soy fuerte y lo se llevar más o menos bien, pero mi familia sufre mucho desde la distancia”, aseguró el jugador durante una entrevista concedida a la Cadena Cope en Tenerife.

En este sentido, Nono quiso dejar claro que “la gente es libre y puede opinar lo que quiera”, pero sostuvo que todos lo hacen “desde casa sentados viendo la tele”.



Él mismo es el primero en en decir que no ha estado a la altura de lo que se esperaba de su rendimiento: “Si hablamos de números es evidente que no estoy haciendo una buena temporada, pero si me hablas de esfuerzo y ganas, creo que lo estoy dejando todo en el campo. Soy consciente de que no estoy haciendo una buena temporada, los números están ahí, son los que mandan”.



No obstante, él es el primer interesado en que la realidad sea otra diferente: “Quiero que la gente sepa que desearía poder llevar más goles y asistencias. Trabajo al máximo para revertir la situación, para que esas críticas cambien. Estoy convencido de que lo voy a hacer”.



Respecto al partido del domingo, Nono sí que reconoció que el duelo ante el Sabadell es un partido que se puede catalogar como una final: “Para nosotros el del domingo es la primera final. Tenemos que hacer un encuentro largo, ellos se juegan también mucho, necesitamos hacer un partido muy serio. El equipo está con muchísimas ganas e ilusión, estamos trabajando muy bien”.