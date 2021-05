“Perdí la voz”: el impactante testimonio de Carles Francino tras superar el Covid

Tras estar 47 días alejado de los micrófonos, Carles Francino ha vuelto a La Ventana de la Cadena Ser. El motivo de su ausencia ha sido el coronavirus, que superó, algo que no tuvo la suerte de ocurrir con un familiar suyo.

“Había tenido contacto estrecho con un positivo y me fui a casa cabreado como una mona porque pensaba que era muy exagerado, que llevaba un año tomando precauciones, con controles muy seguidos, que soy deportista, que estoy fuerte y que a mí no me podía tocar. Craso error: porque este puñetero virus no atiende ni a deporte, ni a razones, ni a nada. De hecho, a los cinco días de dar positivo tuve que ingresar de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz con fiebre muy alta y oxígeno muy bajo“, dijo el periodista entre lágrimas.

El propio Francino, además, desveló que había llegado a perder la voz: “Las pasé canutas, sobre todo durante 48 horas en las que los indicadores eran malos, incluido un ictus del que, afortunadamente, parece que no me ha quedado ninguna secuela. Perdí 6 o 7 kilos, masa muscular, además perdí la voz, no es que tenga mucha pero la poca que tengo la perdí. Pero, bueno, yo he salido. En cambio, el contacto estrecho, un familiar muy próximo, murió el 12 de abril; y otro -otra- se recupera lentamente tras pasarse casi un mes en la UCI. Además, mi mujer, y mis hijos pequeños, también sufrieron el ataque del covid, aunque con menor virulencia”