Regalos gastronómicos para celebrar el Día de la Madre

Antes de la pandemia, el Día de la Madre era uno de los más rentables para el sector de la restauración, con los comedores repletos de familias con un mismo objetivo: mamá no cocina hoy. Mañana, con las restricciones, el panorama ha cambiado, pero aún así hay oferta gastronómica de sobra teniendo en cuenta que Canarias tiene 29 restaurantes reconocidos con Soles por la Guía Repsol, que han incorporado 16 nuevas recomendaciones. Solo hay que descubrir los que tienen terraza, servicio a domicilio o para llevar y disfrutar en casa. Y con consigna nueva, mamá no friega los platos…

Si el objetivo es salir fuera, hay dos brunch interesantes. El de Bodegas Monje, entre los viñedos de La Hollera (cinco menús, uno de ellos vegetariano), y el del restaurante Haydée, que acababa de recibir su primer sol.

En El Rosario se han puesto las pilas y, en colaboración con la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, mañana nueve restaurantes crearán menús especiales para celebrar el Día de la Madre. Los nueve locales adheridos a la campaña, que realizarán menús especiales al precio de 15 euros por persona, son Cafetería Atlántico La Campana, El Zarzal, Finca Los Toscales, Guachinche Moderno Casa Lola, El Perenquén, Casa Berta, Casa Jeremías, La Morra y Los Patrones. Los menús podrán degustarse en terraza o podrán llevarse a domicilio.

Para no complicarse la vida se puede recurrir a la comida preparada. En la capital tinerfeña destacan La Receta de Arda, con una amplia oferta de platos, y Bocado Gourmet-La Croquetería, este último con oferta vegetariana. O también El Gato Negro y su cocina oriental.

La Recova, o el Mercado Nuestra Señora de África, como prefieran llamarlo, esconde tesoros como marisco de todo tipo, incluido el cangrejo real, en la Pescadería Nicomedes; quesos franceses de La Maison du Fromage o La Pasta Fresca de Anto y Roby, que ofrece 67 tipos de pasta, incluida una oferta vegana bajo pedido.

Si tenemos una madre a la que le gustan las exquisiteces también tenemos opciones para no defraudar sus expectativas: el espacio gourmet Bon Vivant con un nada desdeñable surtido de conservas, quesos y jamón, y el Espacio Gourmet de El Corte Inglés, con referencias para todos los gustos. No hay comida que se disfrute si no va acompañada de un buen vino. Terras Gauda ha creado con motivo del Día de la Madre La Mar 2018, elaborada con caíño blanco, una exclusiva variedad autóctona que prácticamente había desaparecido y fue recuperada por la bodega. Y la vinoteca de Vinófilos ofrece unas 1.300 referencias para regalar este día. Y al final, el postre. El Aderno, el obrador de Buenavista del Norte, dispone de un amplio catálogo para celebrar el Día de la Madre. Las tartas de mousse son las más demandadas, junto con los bombones, para poner el broche final a la celebración.