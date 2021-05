Román Rodríguez: “Vamos a renunciar al toque de queda porque el Supremo diría un no rotundo”

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, anunció ayer que el Ejecutivo regional baraja no recurrir al Tribunal Supremo la supresión del toque de queda, ya que “posiblemente habrá un no rotundo” a su mantenimiento. En declaraciones a Canarias Radio, Rodríguez señaló que los servicios jurídicos de la comunidad están preparando un recurso para recuperar el cierre perimetral cuando se esté por encima de nivel 2 de alerta epidemiológica.

El Consejo de Gobierno, que se reunirá hoy, baraja renunciar a recurrir la supresión del toque de queda, tal y como resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Rodríguez señaló que en la mayoría de los recursos presentados por las comunidades han decaído en lo que respecta al toque de queda, dado que, tal y como señalan los autos judiciales, “jurídicamente no se justifica sin el estado de alarma”. El último revés llegó ayer a Navarra.

“Vamos a renunciar al toque de queda porque en todos los casos ha decaído en otras comunidades y sabemos que va a haber un no rotundo” por parte del Tribunal Supremo. Si el informe de Salud Pública determina que el toque de queda no es un tema imprescindible, no se va a recurrir.

Por tanto, el Consejo de Gobierno estudiará hoy si presenta recurso al Tribunal Supremo sobre las tres medidas suprimidas: el toque de queda, el control de la movilidad y el cierre perimetral. Tras finalizar el estado de alarma, el Gobierno de Canarias decidió el mantenimiento de las medidas restrictivas para contener la pandemia y así se lo transmitió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que determinó que no había lugar para su vigencia, por lo que desde el lunes el toque de queda quedó eliminado.

“Aunque no haya toque de queda, no pueden haber aglomeraciones”



El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aclaró ayer que, a pesar del fin del estado de alarma, “todas las medidas que son competencia regional siguen vigentes”, en particular, la limitación del número de personas, que es prioritaria para Salud Pública: “Aunque no haya toque de queda, no se pueden producir aglomeraciones”, reiteró. Aunque el TSJC no ratificó el toque de queda ni los cierres perimetrales, sí autorizó la medida que consideró “más importante”, como es el número de personas que se pueden reunir. Cuestionado sobre las medidas para luchar contra el coronavirus, afirmó que todas las que ha tomado su Ejecutivo, y que son competencia de la Comunidad, siguen vigentes, como los controles en puertos y aeropuertos, el uso obligatorio de la mascarilla, la limitación de horarios en el sector comercial y de la restauración, los aforos, etc.