Seis chefs optarán al Primer Concurso Nacional de Mojos

Seis chefs de restaurantes ubicados en diversos puntos de la geografía española han sido designados finalistas del I Concurso Nacional de Mojos, armonizados con Vinos de Tenerife, organizado por el Cabildo, a través de Turismo de Tenerife y el área de Agricultura, Ganadería y Pesca y la feria gastronómica Madrid Fusión, que tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio en Ifema. En la final estarán Jonay Hernández, de origen tinerfeño y chef del restaurante La Vieja (Mallorca), así como Carlos Mesa Pérez, de Muelle Viejo (Alcalá, Guía de Isora), y Jorge Bosch, chef del restaurante La Bola (La Matanza). Además, han sido designados David González Fernández, del restaurante Kamin (León); Ria Jahnke, del restaurante Atocha 107 (Madrid), y Juan David Couñago Freire, del restaurante Malasangre Food and Club (Vigo).

Éxito de la convocatoria del concurso

El consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, valoró el “éxito de la convocatoria”, a la que se presentaron una veintena de recetas procedentes de todo el país, lo que “es síntoma inequívoco del reconocimiento que tiene nuestra gastronomía, uno de los atractivos que más potenciamos a través de nuestra nueva estrategia de marketing, donde la autenticidad es un atractivo añadido”. Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, puso en valor “el papel de los vinos de la Isla en este certamen”. Los finalistas del Concurso Nacional de Cocina con Mojos competirán en las categorías de mejor mojo y mejor plato con mojo, armonizado con vinos de Tenerife.

BCC lanza un máster en periodismo gastronómico

Basque Culinary Center amplía su oferta formativa con el lanzamiento de un nuevo Máster en Comunicación y Periodismo Gastronómico. La puesta en marcha de este máster, se suma a los ocho que la Facultad de Ciencias Gastronómicas de Mondragon Unibertsitatea imparte actualmente, además del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias y el Doctorado en Ciencias Gastronómicas. Este máster muestra las competencias necesarias para diseñar, producir y promocionar contenidos e iniciativas gastronómicas desde una perspectiva global y contemporánea.

Martiko busca a los jóvenes chefs talentos de españa

Martiko ha puesto en marcha la II Edición de su concurso gastronómico Martiko Talentos, un certamen gastronómico que pretende reconocer y premiar el talento, la pasión y la creatividad de los jóvenes chefs de España. Está dirigido a cocineros profesionales en activo, entre los 20 y 30 años. Los interesados podrán mandar su propuesta de platos con foie gras fresco o magret de pato y una segunda basada en un producto de la gama de pescados ahumados Martiko antes del 30 de este mes.

¿Desaparecen los menús diarios?

Los menús diarios de los restaurantes han perdido una tercera parte de sus clientes por las restricciones y por el efecto del teletrabajo por la pandemia, según el barómetro Los momentos de consumo dentro y fuera del hogar. Estos menús han sido la salvación de numerosos restaurantes, que acogían a muchas personas que, por diferentes razones, escogían comer cerca del lugar de trabajo para continuar la jornada laboral o para no tener que cocinar en casa. Hoy muchos ya comen en sus hogares con platos preparados del supermercado o de tiendas de take away.