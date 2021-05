“Sin variaciones y en la misma línea”: continúa la búsqueda de Tomás Gimeno y sus dos hijas

Anna y Olivia, las niñas desaparecidas en Tenerife

EFE / Ahora Plus



El operativo de búsqueda de las niñas Anna y Olivia, de 1 y 6 años, y de su padre, Tomás Gimeno, de 37, se reanudó ayer sábado por undécimo día consecutivo desde que se notificase su desaparición el 28 de abril, en un dispositivo que se mantiene “sin variaciones y en la misma línea” de investigación. Fuentes de la Delegación del Gobierno de Canarias confirmaron la continuidad de la búsqueda en un rastreo que se reanudó un día más en las costas de Canarias, mientras que los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis acerca de su paradero.



El dispositivo de búsqueda está integrado por Guardia Civil, Salvamento Marítimo y el Grupo de Emergencias y Salvamento de Canarias, que rastrean por aire y tierra y por mar se bate la zona este de la isla de Tenerife.

Mientras, los investigadores indagan sobre aspectos como los últimos movimientos de Tomás Gimeno el martes 27 de abril antes de que se le viera por última vez en la Marina de Santa Cruz, de donde zarpó con su barco sobre las 23.30 horas de ese día. El barco apareció a la mañana siguiente a la deriva frente a las costas de Güímar y desde entonces se busca por mar, tierra y aire a Tomás Gimeno y las niñas.



Las pequeñas Anna y Olivia Gimeno Zimmermann desaparecidas en Tenerife junto a su padre, Tomás Gimeno, desde el pasado martes, día 27 de abril, han sido incluidas recientemente por Interpol, Organización International de Policía Criminal, en su lista de personas más buscadas con notificación amarilla, destinada a aquellos que se encuentran en paradero desconocido, especialmente, menores.



Interpol es un órgano intergubernamental que cuenta con 194 países miembros y cuyo principal cometido es colaborar con la policía de estos países para dar apoyo en casos que trascienden de sus fronteras.

Orden de búsqueda



El juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Güímar dictó el pasado fin de semana una orden de búsqueda internacional para el padre y las niñas, por un presunto delito de secuestro, y ante la posibilidad de haberse fugado. Además, la Guardia Civil decidió reforzar los controles en puertos y aeropuertos tras recibir la denuncia de la madre.



Son múltiples las hipótesis que se barajan sobre el paradero del tinerfeño y sus dos hijas. No obstante, con el paso de los días toma fuerza un posible plan de fuga por mar. En el caso hipotético de que esto fuera lo ocurrido, ya podrían encontrarse en Madeira o África, “si viajaban en un velero”, estimó José Antonio Conde, capitán marítimo de Tenerife, para Canarias Ahora. En el caso de que la embarcación fuera rápida, Gimeno tendría que llevar litros de gasolina para poder llegar a cualquier destino. “El mar es muy grande y pueden pasar muchas cosas. Ojalá podamos encontrarlos pronto”, confesó. “De haber viajado, hay que tener en cuenta que desde Canarias se puede ir hacia muchos puntos: América, África o Europa, y que las embarcaciones de recreo no están tan controladas como las mercantes, por lo que una persona se puede esfumar y no dejar rastro”, finalizó el capitán. La policía de Cabo Verde inspeccionó el viernes un velero sospechoso de haber podido transportar a Tomás A. Gimeno desde Tenerife.



La investigación transcurre estos días bajo secreto de sumario y tan solo se conoce que, en el marco de estas diligencias, se han practicado registros en la casa y una finca del padre en el municipio de Candelaria, y además se ha tomado declaración a familiares y allegados de los desaparecidos.



Asimismo, se ha dado a conocer recientemente tras el rastreo de los movimientos bancarios realizados por Tomás Gimeno antes de desaparecer que estos son compatibles con actividades empresariales.



El pasado martes, 4 de mayo, el entorno de la madre hizo público un vídeo de las niñas para ayudar en su localización y pidió colaboración a la ciudadanía para su difusión. Posteriormente, ha hecho público otro vídeo de las niñas y una carta dirigida a Gimeno para que devolviera a las niñas y terminara con esta situación.