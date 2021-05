“Soy una madre arrepentida”: la dura confesión de Karla se hace viral

Karla Tenório. Instagram

Karla Tenório es una actriz y escritora brasileña de 38 años que se ha hecho viral en las redes sociales por sus cometarios sobre la maternidad. Y es que la brasileña reconoce que se arrepiente de haber sido madre e intenta echar a abajo esa idea preconcebida de que la maternidad no tiene nada malo.

Karla no quería ser madre, pero finalmente lo fue por deseo de su pareja. Dice que se preparó para ser madre pero que justo después de dar a luz se sintió muy mal.

Dice esta joven que obviamente quiere a su hija pero que se arrepiente: “Soy Karla Tenório, tengo 38 años, soy actriz, escritora, tengo una hija de 10 años y soy una madre arrepentida. Convertí mi angustia en un movimiento de apoyo a mujeres como yo, a las que no les gusta la maternidad”.

“Odio ser madre desde que salió la cabeza de mi hija, durante el parto. En ese momento, me pregunté si no había vuelta atrás, pero no pude”. comenta Karla. Y es que asegura que sufrió un cuadro de psicosis posparto, aún más grave que la depresión, ya que su presión por ser una madre ejemplar la convirtió en una “cuidadora excesiva” de su hija, sin haber querido asumir ese papel.

Dice que no es la única, que hay muchas mujeres en su situación y que lo hace como un acto de amor. Su objetivo, asegura, es que su hija, cuando sea mayor, sea capaz de decidir si realmente quiere ser madre o no.