‘The Magnitude of All Things’ da inicio hoy en Garachico al Ficmec

The Magnitude of All Things, que abre el Ficmec, se estrena hoy en España. / DA

Garachico inaugura esta tarde (19.30 horas) de manera oficial, en la Glorieta de San Francisco, el XXIII Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) con el estreno en España del largometraje documental The Magnitude of All Things, de la realizadora canadiense Jennifer Abbott. Las entradas para todas las proyecciones del festival se pueden adquirir de manera anticipada en tomaticket.es o bien en la Casa de Piedra.

En la cinta con la que se abre el festival, Abbott enlaza historias sobre el cambio climático con retales de la pérdida de su hermana, dejando entrever paralelismos íntimos entre el dolor personal y el del planeta Tierra. Jennifer Abbott, galardonada en Sundance y Genie, lleva 25 años mostrando su preocupación por temas sociales y políticas y medioambientales. Es la codirectora y editora de The Corporation, a menudo definido como el documental más relevante de la historia cinematográfica canadiense.

Durante el acto de apertura serán entregados los Premios Brote. En esta edición los galardones centrados en la lucha por el medio ambiente han sido concedidos a José Benito Ruiz (Premio Brote de fotografía), Miquel Aparici (Premio Brote artístico), Pedro Luis Pérez de Paz (Premio Brote Canarias), Clemente Álvarez (Premio Brote de comunicación) y Rachel Ashegbofe (Premio Brote al activismo medioambiental).

Además, en la jornada de este miércoles se proyectarán en la glorieta de San Francisco, a partir de las 17.00 horas, las cuatro películas que compiten en la sección oficial de cortometrajes de ficción y animación. Se trata de Ehiza (Hauazkena Taldea, 2020, España), Flight to Earth (Ignacio Rodó, 2020, España), Pratomagno (Gianfranco Bonadies, Paolo Martino, 2020, Italia) y The Fourfold (Alisi Telengut, 2020, Canadá).