Torres apela a la responsabilidad para acabar la “carrera de fondo”

Reunión de Ángel Víctor Torres con los portavoces de los grupos parlamentarios. DA

“Estamos en una especie de carrera de fondo que se inició el 14 de marzo de 2020 y empieza a verse la meta”, declaró ayer Ángel Víctor Torres tras reunirse, de manera presencial y telemática, con los portavoces de los grupos parlamentarios. Aunque es un hábito que ha cogido el presidente del Gobierno de Canarias para tratar diversos asuntos de la la actualidad, esta vez se ha enfocado en las circunstancias que rodean al fin del estado de alarma por la covid-19 y el consiguiente embrollo jurídico que se ha creado. “La sociedad está cansada y han sido muchos meses de sufrimiento”, reconoció. Sin embargo, pidió no “echar por la borda” estos esfuerzos para lograr la recuperación sanitaria y económica. Eso fue antes de que conocerse la respuesta del Tribunal Superior de Justicia a la aclaración solicitada. El TSJC considera que no procede dar más explicaciones a su resolución respecto a las restricciones en la Comunidad Autónoma: “Los términos jurídicos no ofrecen dudas”. Por lo tanto, no permite aplicar el toque de queda ni el cierre perimetral. Torres analizó con sus interlocutores el auto del TSJC emitido el domingo. El mandatario avanzó que se acataría la decisión y confirmó que esperará al pronunciamiento del Supremo.



Sobre las “imágenes preocupantes” que se han visto tras finalizar el toque de queda en algunos lugares de España, Torres comentó que en Canarias se ha sido responsable, “porque se está sufriendo muchísimo”.

Para que se recupere la economía, recalcó Torres, “es preciso primero que la situación sanitaria mejore”. Por ello, apostilló, aún no se permitirá la apertura del ocio nocturno. Al respecto, la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas, insta a la ciudadanía a que actué “de forma responsable” y “no baje la guardia”. En un comunicado, la patronal recomienda que se mantenga “el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad higiénico-sanitarias”.



Australia Navarro (PP) criticó el “estado de confusión” que, desde su perspectiva, ha provocado Pedro Sánchez y le reprochó que siga “escondido en la Moncloa” mientras las comunidades autónomas intentan resolver el problema. En tal sentido, recordó que su partido ya advirtió de que los derechos fundamentales no pueden “estar en manos” de las comunidades autónomas. En cualquier caso, se mostró rotunda en cuanto a que no se pueden incumplir las normas que se impongan.



Desde el Grupo Mixto, Vidina Espino (Ciudadanos) expresó su preocupación por “el lío jurídico de toda España” y responsabilizó al jefe del Ejecutivo central por no haber desarrollado una ley específica y, en cambio, haber legislado sobre otras cuestiones “menos urgentes”.



Luis Campos (NC) calificó de positivo el encuentro, en el que trasladó su apoyo “total e incondicional”. En la misma dirección, Nayra Alemán (PSOE) manifestó que es importante que Canarias cuente “con todos los instrumentos legales necesarios para combatir el virus con la eficiencia que lo ha venido haciendo hasta ahora”. En coherencia con ese planteamiento, censuró la “irresponsabilidad tremenda” de “algunos” representantes de la oposición.



Casimiro Curbelo (ASG) lamentó la “falta de previsión” del Gobierno central ante el fin del estado de alarma, que sume a las comunidades autónomas “en el desasosiego” y contribuye a un “mayor caos” en la Justicia.

En una rueda de prensa, el secretario de Política Institucional de CC en Tenerife, José Manuel Bermúdez, criticó la “incompetencia” que ha motivado que el toque de queda dependa de lo que acuerde el Tribunal Supremo: “Es inaudito”.



El diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, alertó del riesgo de que la “confusión” retrase la recuperación que Canarias necesita “como el aire que respira”.