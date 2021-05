Tras lograr la tranquilidad, toca empezar a planificar

El CD Tenerife alcanzó ayer, a falta de tres jornadas para el final, el objetivo mínimo de la temporada: la permanencia. Los 50 puntos que los blanquiazules ya tienen en el casillero permiten a los de Luis Miguel Ramis afrontar con desahogo los tres encuentros que quedan por delante. A partir de ahora el equipo y el club vivirán una postemporada enfocada a planificar el curso 2021/2022.



La cola del actual curso será propicia para sentar las bases del venidero proyecto. Lo primero que debe hacer la dirección deportiva y el consejo de administración es tomar la decisión de quién va a pilotar la nave. Como todo el mundo sabe, es el entrenador tarraconense el que más votos tienes para seguir siendo el míster de los blanquiazules.



No obstante, tiene que hablar, negociar y llegar, o no, a un acuerdo con Juan Carlos Cordero, el director deportivo blanquiazul. En principio no hay fecha fijada para que se produzca el encuentro de ambas partes, aunque el club estaba esperando a que el equipo llegase a los 50 puntos para abrir un melón que ahora está maduro.



Ramis ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que está por la labor de seguir, aunque no a cualquier precio y circunstancia. Su paso por el banquillo del Tenerife le es beneficiosa a nivel personal, pero para seguir tiene que concurrir una serie de factores. Además, no solo negocia él a título personal. Él se hizo cargo del equipo con un equipo de trabajo que también debe opinar sobre la permanencia en la Isla, ya que incluso hay temas familiares que tratar.



Dentro del seno de la entidad hay voces que defienden las dos posturas: renovación de Ramis sí y renovación de Ramis no. El sí ganaba al no hace varias semanas, pero la minicrisis de resultados que ayer concluyó en Sabadell generó algunas dudas. No obstante, en el consejo siempre hay quien ha optado por el no y así lo ha manifestado. Cabe decir que los más estrechos colaboradores y personas más cercanas a Miguel Concepción, presidente de la entidad, están a favor de la continuidad de Ramis y eso pesa bastante.



Lo que parece poco probable es que esta semana se anuncie públicamente el futuro del banquillo blanquiazul, pues hay jornada entre semana (ante el Mallorca) y el lunes siguiente (ante el Espanyol), aunque este último duelo podría cambiar de fecha.



Paralelamente, Ramis podría aprovechar estos tres partidos para ver en acción a algunos de los jugadores que menos minutos han tenido, o incluso, quien no ha podido debutar, como es el caso de Serantes.



El portero llegó en el mercado de invierno para hacerle competencia a Dani Hernández, pero el hispano-venezolano no le ha dado ninguna opción. El guardameta vasco podría tener posibilidades en los próximos choques, sobre todo porque acaba contrato en junio y el Tenerife querrá ver si es válido para el próximo curso.

También serán partidos en los que los suplentes tendrán que reivindicarse. El futuro de jugadores como Kakadadze, Bruno Wilson, Jacobo o Joselu no está nada claro.



Tampoco el de los jóvenes valores, quienes también buscan su cuota de protagonismo en este tramo final. Jorge Padilla, Dylan, Ethyan, Félix y alguno más, también querrá sorprender a Ramis.