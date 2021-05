Virginia: “Es una verdadera vergüenza que los de las mutuas hagamos estas colas”

Largas colas de los mayores de 60 años para vacunarse en el Recinto Ferial. | Sergio Méndez



Centenares de personas aguantaron estoicamente las colas para poder vacunarse ayer en los lugares habilitados en Tenerife, el Recinto Ferial de Santa Cruz y el Magma de Adeje, y en Gran Canaria, en Infecar y Expomeloneras. Muchos mostraban su esperanza y emoción por vacunarse, pero otra inmensa mayoría sus quejas por el retraso sufrido hasta recibir el pinchazo. Personas en silla de ruedas o con muletas hicieron cola como el resto, bajo un intenso calor.



“Es una vergüenza que los de Muface y otras mutuas hagamos estas largas colas para vacunarnos. Llevo dos meses llamando y no me han dado cita, y aquí estoy con cientos de personas que fueron citadas y no acudieron, e incluso tienen fecha para otro día. El Servicio Canario de Salud ha gestionado el tema de vergüenza. Me han abierto varias incidencias en el 012 y no se han solucionado, no me han citado ni una vez. Aquí estamos los de las mutuas como un rebaño, señoras con muletas, y ancianos en una cola interminable y al sol”, denunció Virginia Arteaga mientras esperaba.