Álex Corredera abre el elenco de llegadas en el representativo

El CD Tenerife 2021-22 va cogiendo forma tras la renovación de su entrenador, Luis Miguel Ramis, con la retirada del capitán Suso Santana, y con el anuncio del primer refuerzo: Álex Corredera, que firma para las próximas tres temporadas.

El nuevo jugador blanquiazul, Álex Corredera, en compañía de Juan Carlos Cordero, director deportivo de la entidad. /CD Tenerife

Se espera un verano muy ajetreado en el despacho del Director Deportivo, Juan Carlos Cordero, ya que llegarán mucho más futbolistas en las próximas semanas.

El mediocentro, de 25 años, procede del CD Badajoz en el que jugó un papel destacado aunque no pudo lograr el ascenso junto a sus compañeros a LaLiga SmartBank al caer ante el sorprendente Amorebieta.

Corredera es un mediocentro ofensivo con buen trato de la pelota, que se puede desenvolver en banda y en la mediapunta. Salvando las lógicas distancias, se trata de un futbolista del corte de Luis Milla.

Primeras palabras

Álex Corredera, el primer fichaje del CD Tenerife, se dirigió a los aficionados blanquiazules a través de los medios oficiales del club.

“Estoy feliz y contento. Llegar a un club como el CD Tenerife es un salto importante para mí. Al final, es fruto del trabajo. Vengo con mucha ilusión, con ganas de seguir mejorando y aprendiendo. Quiero adaptarme al nuevo club y a la categoría. El club ha depositado en mí una confianza después de venir de dos temporadas bastante regulares, donde creo que he aprendido muchísimo. A nivel futbolístico y mental, me encuentro en un momento clave para dar este paso”.

Corredera no es un desconocido para Luis Miguel Ramis, ya que ambos coincidieron en el Almería en la temporada 2017-18.

“Mirando hacia atrás, hace cuatro años era una persona y un jugador totalmente distinto. El míster me dio la oportunidad de debutar en el Almería, pero he aprendido bastantes cosas durante todo este tiempo. Aún me queda mucho por aprender, pero estoy feliz y contento de estar aquí con él para crecer aún más”.

Por último, Álex Corredera se siente halagado por el interés del representativo en contar con sus servicios para las próximas tres temporadas.

“Desde que supe que el CD Tenerife y Juan Carlos Cordero me estaban siguiendo, supuso un halago. Es un club con mucha historia, de grandeza y con una gran masa social. Quería dar lo mejor de mí para que llegara este día y poder devolver toda esa confianza”.