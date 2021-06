CC: “Noelia García culpa a un técnico fallecido de sus problemas de gestión”

El portavoz del Grupo Nacionalista aridanense, Fran Montes de Oca | DA

El grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, liderado por el Partido Popular, “da por perdidos 313.000 euros de impuestos que han prescrito, porque en cuatro años no han hecho ni una sola gestión para cobrarlos”. Así lo aseguran desde Coalición Canaria, recordando que en el último Pleno, los portavoces de la oposición pidieron a la alcaldesa Noelia García Leal una explicación para “este evidente problema de gestión, pero no tuvo reparos éticos para eludir su responsabilidad”, así como la de Mariano H. Zapata, “que fue concejal de Hacienda en el pasado mandado y que ahora ha delegado sus funciones en la alcaldesa, y señaló como responsable a un trabajador del Ayuntamiento ya fallecido”.

“Un área tan importante como la de Hacienda debe gestionarse de manera rigurosa, porque de ello depende la solvencia de otras áreas de gobierno”, advirtió el portavoz nacionalista, Fran Montes de Oca, aludiendo al hecho de que la regidora tiene asumida la competencia de la Concejalía de Hacienda, “que lleva casi dos años vacía porque no ha querido ocuparla con ninguna otra persona para así dejarle el puesto libre a Mariano H. Zapata y que tenga asegurado un sueldo público si deja de ser presidente del Cabildo”.

“Nos entristece y nos avergüenza que se haya tratado de sembrar dudas sobre el trabajo de una persona que siempre se comportó con rectitud y que ahora no puede defenderse”, señaló Montes de Oca. “Cuando uno gobierna, lo hace con todas las consecuencias, no solo para los buenos momentos y las fotos, sino también para responsabilizarse de lo que no va bien”, añadió. “Escudarse detrás de un trabajador que ha fallecido no es digno ni decente”, dijo.