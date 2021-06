Estas son las cosas que debes tener en cuenta ante el aumento de las temperaturas

Imagen de recurso de termómetro. EUROPA PRESS

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha recordado a la población la necesidad de tomar medidas para prevenir los posibles efectos adversos del calor sobre la salud, en especial entre los colectivos más vulnerables: personas mayores, niños y enfermos crónicos, ante el aumento de las temperaturas.

En un comunicado, el departamento regional ha explicado que una de las medidas fundamentales es beber más agua, independientemente del tipo de actividad que se esté llevando a cabo, y no esperar a estar sediento.

De esta manera, Sanidad ha matizado que en mayores y enfermos crónicos debe hacerse al menos cada hora para evitar que haya deshidratación.

En términos generales, se debe evitar el consumo de bebidas cafeinadas, alcohólicas o muy azucaradas. Además, hay que evitar comidas copiosas y no consumir preparados fácilmente contaminables (ensaladillas, mayonesas, etc) y optar por una alimentación rica en frutas y verduras (con la precaución de lavarlas antes del consumo).

Para los grupos más vulnerables, los días de mucho calor es mejor quedarse en casa, o mejor realizar las gestiones en la calle a primera hora de la mañana o a última horas del día. Siempre fuera de los horarios en que los rayos solares llegan más verticalmente (de 12 a 16 horas).

De igual modo, se recomienda tomar el sol de forma progresiva y con precaución (empezar con sesiones de 15 a 20 minutos y aumentar sin superar exposiciones de dos horas seguidas), dándose un chapuzón de forma más frecuente y utilizando siempre cremas solares con un factor de protección mínimo de 15. Los menores de tres años no deben tomar el sol.

También beben usarse con moderación los aparatos de aire acondicionado, a una temperatura aproximada de 24 grados.

La consejería ha resaltado de igual modo que es importante reducir la actividad física, pero las personas que realizan deportes al aire libre cuando el calor es excesivo deberían realizarlos a horas tempranas o al final del día.

Si a pesar de estas medidas preventivas se dieran síntomas de trastorno por calor, mareos colapso por calor, se recomienda refrescarse con una esponja o toallas húmedas, tomar un baño si no se tiene mareos, beber líquidos frescos no alcohólicos y, si los síntomas no remiten, solicitar ayuda al médico lo antes posible o a través del 112.