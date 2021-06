“Me dan ganas de darle para atrás y escacharte”: bronca entre un conductor y un ciclista en La Laguna

Bronca entre un ciclista y un conductor en La Laguna que se ha hecho viral. Twitter

Una nueva y acalorada bronca entre un ciclista y un conductor, esta vez en Geneto, La Laguna, ha desatado la polémica en las redes sociales y en las plataformas de mensajería instantánea, como WhatsApp, por donde ha circulado la escena, que fue grabada en vídeo.

Según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento no tiene constancia de denuncia por estos hechos y, asimismo, ha informado de que mañana se procederá a colocar un radar en la zona.

Los hechos

Una furgoneta blanca pasó al ciclista a una velocidad previsiblemente superior a la máxima permitida en esa vía. “Afloja un fisco, que me rozaste con el espejo”, le dijo el deportista. Por su parte, el otro hombre le respondió, “¿tú estás flipando o qué? Si fueras con tu compañera por allí no te pasaría nada”.

El tono de la discusión fue in crescendo, sobre todo por parte del conductor, que no dudó incluso en bajarse del vehículo. “Es que me dan ganas de darle para atrás y escacharte, fíjate”, le espetó al chico de la bicicleta poco antes de acercarse a él e insultarlo. “Relájate, hombre, relájate”, le decía su interlocutor.

Finalmente, el conductor se subió al vehículo y se marchó del lugar.

Indignación en Twitter

El vídeo fue compartido ayer en Twitter y los comentarios no tardaron en llegar, llegando a matizar el usuario que lo publicó que “el vídeo no es mío, aunque podría serlo perfectamente porque son situaciones que nos ocurren a diario”.

#Geneto #LaLaguna @policialalaguna sin comentarios ya que sobran las palabras. Lo que me parece terrorífico es esa barandilla para “proteger” a peatones y según la nueva normativa 1 solo carril y acera a nivel de la calzada vel.max 20 Km/h y prioridad ciclista pic.twitter.com/Fh33tzIcU8 — Pedro Sánchez E. (@pedrosanch) June 9, 2021