El Tenerife pierde un estandarte: Suso Santana cuelga las botas

Suso Santana cuelga las botas. El sucesor de Toño Hernández, de Cristo Marrero y de muchos otros ha decidido dejar su carrera deportiva en activo de manera precipitada. Al capitán blanquiazul le hubiese gustado seguir un año más, pero no entra en los planes de Luis Miguel Ramis para el próximo curso. Solo le quedaba salir de nuevo fuera de su Isla para seguir jugando, pero la idea de abandonar el hogar otra vez no le convenció. Juan Carlos Cordero le planteó ayer seguir vinculado al club de sus amores, desempeñando una función que aún no está definida. La oferta de seguir en el CD Tenerife fue suficientemente suculenta como para que el guerrero de Taco haya decidido dejar las dos cosas que más le gustan: el fútbol y vestir la camiseta blanquiazul.



Suso se jubila con una hoja de servicio envidiable. Será durante mucho tiempo el cuarto jugador con más encuentros en la historia del CD Tenerife. Ha lucido la elástica birria en 337 partidos oficiales, repartidos en 21.423 minutos, y habiendo logrado 38 goles. De todos esos encuentros, 180 los disputó en el Heliodoro, estadio en el que logró 23 goles. Consiguió un ascenso a Segunda División (LaLiga SmartBank) y disputó un play-off de ascenso a Primera División (LaLiga Santander). Con el CD Tenerife completó nueve campañas en la segunda categoría del fútbol español y otra en Segunda División B.



En cifras totales, únicamente disputaron más encuentros que Suso el leonés Felipe Miñambres (357) y los grancanarios Toño Hernández (385) y Alberto Molina (413).



El capitán del CD Tenerife en las últimas temporadas es el futbolista tinerfeño con más partidos con el club, mientras que ningún jugador ha disputado con el plantel tinerfeñista más partidos en Segunda División.

Entre los hitos principales en la carrera de Suso Santana está el retorno al fútbol profesional en 2013 con Álvaro Cervera, el entrenador con el que mejor rindió en la Isla, pero siempre ha reconocido que tiene la espinita clavada de no haber firmado un ascenso a Primera División, que se escapó por un único gol en 2017.

Además, el jugador tinerfeño se convirtió esta temporada en el futbolista con más derbis canarios ligueros disputados en toda la historia, mientras que logró lo que nadie había firmado desde la década de los noventa: jugar diez temporadas con el CD Tenerife. Y en todas logró marcar, al menos, un tanto.



Después de una primera temporada con un protagonismo residual en el CD Tenerife, en la campaña 2007-2008, Suso Santana hizo las maletas para regresar al equipo de su tierra en verano de 2012, de la mano de Quique Medina, para rescatar al club del pozo de la Segunda División B.



Desde su regreso, siempre fue uno de los jugadores más importantes del club y el dueño del extremo derecho, a pesar de que cada temporada llegaba algún jugador para disputarle la titularidad.



Su protagonismo se redujo de forma drástica tras la paralización de la competición el curso pasado por la pandemia, cuando Rubén Baraja no tuvo a Suso Santana entre sus prioridades para las alineaciones.



En la temporada actual empezó jugando con Fran Fernández, pero, tras la llegada de Luis Miguel Ramis, sus minutos se fueron reduciendo, al ser la última opción del entrenador para la banda derecha. Esta temporada su aportación se redujo a jugar 737 minutos en 19 partidos. La continuidad de Ramis le condenaba a no jugar más, de ahí que el futbolista lagunero haya decidido jubilarse y seguir aportándole cosas al CD Tenerife desde otro cometido.

Suso Santana fichó por el CD Tenerife procedente del Laguna en el verano del 2006, entonces en Tercera División.



El 27 de octubre de 2006, Bernd Krauss le convocaba para jugar en casa ante el Ciudad de Murcia. Había marcado cuatro goles con el filial, lo que le valió para debutar con los profesionales, actuando aquel sábado en los últimos 15 minutos de un encuentro que el representativo ganó por la mínima: 1-0.



Ese curso disputó 23 partidos, acumulando 850 minutos y anotando un tanto. Con la llegada de José Luis Oltra, tuvo que hacer las maletas. El 22 de agosto de 2007, el club comunicaba que se marchaba cedido al San Isidro de Granadilla, entonces en Segunda B. Y al verano siguiente el canterano rescindía su contrato con el representativo. El 24 de agosto de 2008 Suso dejaba la Isla para militar en el Fuerteventura, también en la categoría de bronce del fútbol nacional.



Tras un año en tierras majoreras, el extremo marchaba al fútbol escocés para jugar tres campañas con el Heart of Midlothian, con el que llegaría a proclamarse campeón de Copa.



El 6 de julio de 2012, el CD Tenerife comunicaba la vuelta de Suso a la primera plantilla. Quique Medina le repatrió para sacar al equipo del pozo de la Segunda B, algo que finalmente se consumó siendo importante en el once de Álvaro Cervera, entrenador que más rendimiento le sacó al extremo de Taco.



Se consolidó en el once titular con los diferentes preparadores que han pasado por el club durante su segunda etapa, siendo la 2016/2017 la de mayor participación de Suso. Llegó a jugar 44 partidos oficiales y el Tenerife casi asciende a Primera.



Cuando las circunstancias sanitarias lo permitan, se le tributará en el estadio Heliodoro Rodríguez López, junto a los aficionados blanquiazules, el homenaje que Suso merece.