Un británico crea un programa de ‘vacaciones sin alcohol’ en Tenerife

Playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. FOTO: Fran Pallero

James Roberts es un exalcohólico, del condado de Cheshire, en Inglaterra, que ha fundado lo que se cree que es el primer negocio de 'vacaciones sin alcohol' del mundo. Y lo ha hecho en un hotel en Tenerife. Y es que durante el confinamiento del Covid, James, como muchas otras personas, aprovecharon la situación para buscar un tratamiento efectivo que le alejara de la bebida. Y lo consiguió. James reconoció que debido a su relación con el alcohol no era saludable, y con el apoyo de su amigo Tony, entró en tratamiento en un centro de rehabilitación con sede en Manchester. “El tratamiento cambió mi vida. Después de un exitoso programa de cuatro semanas asistí a un retiro en Tenerife con mi pareja y me di cuenta de que había una brecha en el mercado de las vacaciones sobrias ”. James se dio cuenta de que en los centros de desintoxicación no había suficiente apoyo para los familiares y amigos de quienes son dependientes de algunas sustancias, por eso creó unas 'vacaciones sin alcohol' en las que ayuda a estas personas pero también a sus familiares y amigos. James compró el local en Tenerife en diciembre de 2020. Un negocio que está dirigido por su pareja y una amiga, que también han pasado por etapas de adicción a lo largo de sus vidas. Desde el centro en el que James se rehabilitó dicen que es un placer escuchar que él y su pareja se están ayudando a los demás. James entiende que la isla ofrece miles de opciones para pasar unas vacaciones sin necesidad de tomar alcohol y quiere brindar una experiencia relajante en la que la gente pueda dejar sus adicciones tal y como él logró.