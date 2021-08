Internacional

Arranca la cacería: los talibanes buscan puerta por puerta a los colaboradores extranjeros

Los talibanes han comenzado a buscar puerta por puerta a todos aquellos colaboradores extranjeros y del anterior Gobierno y han amenazado de que, de no presentarse ante ellos estas personas, tratarán a sus familiares “de acuerdo a la ley de la sharía“, según recoge el diario The New York Times (NYT). Así, un informe de las Naciones Unidas […]