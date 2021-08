¿Es el SimRacing una vía de entrada al Motorsport profesional?

Por Bernardo Coello, SimRacer y creador de contenido

El boom de las carreras virtuales tras el COVID deja entrever la posibilidad de añadir estas al calendario habitual de la competición automovilística.

Empecemos definiendo: ¿Qué es exactamente el SimRacing? Significa “Simulated Racing”, es decir, Simulación de Carreras de automóviles en medios digitales (PC y consolas).

Aunque pueda parecerlo, esto no es algo nuevo; hace más de 20 años que existe y, seguramente, cualquier amante del motor sabe que los grandes equipos tienen sus propios simuladores para realizar tests. Pero cierto es que, en los últimos años y debido a la mejora del hardware y software a nivel comercial (volantes, pedales, videojuegos, etc.), la brecha entre los simuladores comerciales y profesionales se ha reducido notablemente.

¿Y qué ocurre cuando, de pronto, el mundo se paraliza y nos tenemos que quedar todos en casa debido a la COVID-19? Pues que las principales organizaciones de Motorsport (NASCAR, Supercars, etc.) buscan alternativas desde casa para continuar sus campeonatos de forma digital, mostrando así el SimRacing al mundo y haciendo valer la célebre frase “The show must go on”.

Durante el 2020 no era raro ver imágenes de los mejores pilotos del mundo de F1 en sus respectivos cockpits de simulación virtual. Algunos pensaron que sería una moda pasajera y que, una vez las carreras volvieran a los circuitos reales, el SimRacing regresaría a su lugar, pero la realidad es que no fue así. El panorama ha cambiado. Ahora es habitual ver a Lando Norris en directo en Twitch corriendo en iRacing junto a Max Verstappen y otros grandes pilotos, como Rubens Barrichello y sus hijos.

Volviendo la vista hacia el territorio nacional, nos encontramos con la misma tendencia: la RFEDA (Real Federación Española del Automovilismo) está apostando muy fuerte por esta disciplina digital del Motorsport. En la actualidad, auspician varios de sus campeonatos reales, como CEM Virtual, CERA Virtual, S-CER Virtual o F4 Spanish Racing Week. Y esto, a los que llevamos años en el SimRacing, nos hace pensar que el automovilismo virtual puede convertirse en una puerta de entrada al real.

Si tenemos en cuenta los costes de comenzar una temporada en la disciplina más básica del motor, el karting y lo comparamos al SimRacing, los números hablan por sí solos: en SimRacing se puede entrar con un volante fijado a la mesa y una consola u ordenador por unos 1000€ en total. Sin embargo, en karting estas cifras se disparan más de diez veces solo para participar en una temporada.

Además, juega a favor del SimRacing la temprana edad a la que comienzan los pilotos reales que llegan a profesionales. Fijándonos en la parrilla de la actual F1, podremos ver que la mayoría llevan corriendo en karts desde los 6 u 8 años. Ellos lo han logrado, ¿pero qué ocurre con todos esos niños/as con los que sus padres hicieron un desembolso económico enorme y resultó no gustarles o no tener el talento suficiente para despuntar? Es

por ello que el SimRacing, al tener una cuota de entrada más comedida, es el territorio ideal para analizar el talento de futuros pilotos, así como su pasión por el deporte del motor.

Pero aquí no terminan las ventajas del SimRacing. No podemos olvidar que las carreras conllevan un riesgo que, con los años y la innovación en materia de seguridad, ha descendido, pero siempre existe la posibilidad de que algo pueda salir mal. Esto, en una simulación en un entorno controlado y desde la tranquilidad de casa, no existe y es un aliciente para muchos padres, especialmente en los comienzos de la trayectoria automovilística de sus pequeños.

Si estos argumentos no son lo suficientemente convincentes de que el SimRacing ha venido para quedarse, hablemos del cambio climático. ¿En qué modalidad no se cambian neumáticos cada fin de semana? ¿Quiénes no utilizan combustibles fósiles? ¿Dónde no se tiene que transportar a personas y repuestos por todo el planeta?. ¡Exacto! Si hablamos de ecologismo y respeto al medioambiente, la disciplina del Motorsport más sostenible sería el SimRacing.

Y ahora que tienes más información y, si eres amante del motorsport, ¿te atreverías a debutar en tu primera carrera de simracing? ¡Nos vemos en la pista!

