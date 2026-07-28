Iván Jiménez, influencer y director creativo, sobre los tinerfeños: “Importáis turismo, pero exportáis buen rollo y amabilidad”

Iván Jiménez Pereda, influencer y director creativo de Nexo, ha compartido en sus redes sociales una de las cosas que más le ha sorprendido durante los diez días que ha pasado en Tenerife. Y no tiene que ver con las playas, el Teide ni la gastronomía, sino con la gente.
En un vídeo publicado tras su estancia en la Isla, Jiménez Pereda relata varias situaciones cotidianas que, según reconoce, le llamaron especialmente la atención por la amabilidad con la que fue tratado.
“Es algo que me ha sorprendido y que me ha pasado pocas veces en la vida”, explica antes de recordar una escena ocurrida mientras buscaba aparcamiento en Santa Cruz de Tenerife.
Según cuenta, encontró un espacio en el que tenía dificultades para estacionar y, al darse cuenta de la situación, la propietaria del vehículo que estaba delante decidió mover su coche para dejarle más espacio. “Esto pocas veces lo he visto”, reconoce.
No fue el único gesto que le sorprendió durante su viaje. El creador de contenido cuenta que también recibió un mensaje de uno de sus seguidores, que trabaja en el Parlamento de Canarias, ofreciéndose a ayudarle y a mostrarle el interior del Parlamento canario.
Una sensación que volvió a repetirse cuando acudió a comer a un establecimiento al que había llegado recomendado. Pese a las dificultades para encontrar sitio, finalmente consiguieron hacerles un hueco con una condición muy particular: “Elegían por nosotros”.
El personal se encargó de recomendarles qué comer y volvió a dejarle la misma impresión. “¿De dónde sale esta gente tan amable?”, se pregunta el director creativo.
“Siempre con una sonrisa en la boca”
Tras diez días en Tenerife, Jiménez Pereda destaca especialmente la forma de relacionarse de los canarios, “siempre con una sonrisa en la boca”, y hace referencia también a expresiones “mi niño”.
Su conclusión resume la impresión que se lleva de las Islas tras el viaje: “Importáis turismo, pero exportáis buen rollo y amabilidad”.
“Qué maravilla la gente de Canarias”, sentencia.