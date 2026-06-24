Una peninsular, ‘decepcionada’ por pagar para acceder a un mirador de Canarias: “No sois los únicos que vivís del turismo”

Una joven peninsular ha compartido en TikTok su “decepción e indignación” tras descubrir que debía pagar entrada para acceder al Mirador del Río, uno de los espacios más emblemáticos de Lanzarote. La usuaria, identificada en la red social como @iriswirisss, asegura que antes de acudir había consultado en Internet y había encontrado que el acceso al mirador “era gratuito”, por lo que se llevó una sorpresa al llegar a la entrada.
Según relata en el vídeo, no fue la única persona que se encontró con esa situación. La joven afirma que otros visitantes que iban a acceder al recinto también se dieron la vuelta al comprobar que había que abonar una entrada para pasar al interior del espacio.
La sorpresa al llegar al Mirador del Río
La creadora de contenido explica que, al disponerse a entrar, le informaron de que debía pagar para acceder al Mirador del Río, situado en el municipio de Haría, al norte de Lanzarote. Ante esa indicación, preguntó si también era necesario pagar en caso de querer entrar solo para consumir en la cafetería.
“¿Y para comer en el restaurante de dentro?”, cuenta que preguntó. La respuesta, según su versión, fue que tenía que abonar “la entrada más su consumición en la cafetería”. La joven reconoce que en ese momento pensó: “Me van a soplar 100 pavos”.
Su reacción fue de enfado: “Ya no saben cómo sacarnos el dinero”, expresó en el vídeo, donde también explica que la persona que la atendió le respondió que “los canarios tenemos que vivir del turismo”.
La joven, sin embargo, insistió en su malestar: “Yo también tengo que vivir con mi sueldo. Lanzarote no es la única isla que tiene que vivir del turismo, me quedo tiesa”, confesó.
@iriswirisss A todo esto, quiero decir que en internet pone que la entrada a este mirador es gratuita. No me pasó solo a mí, le pasó a mucha más gente que subió hasta allí para tener que darse la vuelta. Gente canaria, me podéis decir si esto es así? Graciassss 🫶🏽🫶🏽🫶🏽 #fyp #parati #lanzarote #lagraciosa #canarias ♬ sonido original – Iris Wirisss
La web oficial sí informa del precio de la entrada
Aunque la turista asegura que había visto en Internet que el acceso era gratuito, la página oficial del Mirador del Río especifica que el espacio cuenta con entrada y ofrece incluso la posibilidad de comprarla online. La tarifa general para adultos figura actualmente en 9 euros.
El vídeo ha generado conversación en redes sociales sobre el precio de los atractivos turísticos en Canarias, la información que aparece en buscadores.
Una de las obras de César Manrique
El Mirador del Río se encuentra a unos 500 metros de altura sobre un acantilado y ofrece una de las panorámicas más conocidas de Lanzarote, con vistas al Archipiélago Chinijo y a La Graciosa.
Inaugurado en los años 70, es una de las obras arquitectónicas más representativas de César Manrique, especialmente por su integración en el paisaje volcánico. El acceso está presidido por una escultura del artista que representa un ave y un pez, una metáfora del aire y el agua, dos elementos esenciales del entorno.
Tras atravesar la entrada, el visitante accede a un espacio interior con dos grandes ventanales abovedados, concebidos como los “ojos” del mirador. Desde allí se aprecian el Risco de Famara y El Río, la estrecha franja de mar que separa Lanzarote de La Graciosa.
En el horizonte también pueden verse Montaña Clara, el Roque del Oeste y Alegranza, que junto al Roque del Este forman parte del Archipiélago Chinijo, un conjunto volcánico de alto valor paisajístico y natural.
El interior del recinto alberga además esculturas y detalles decorativos propios de Manrique, una escalera helicoidal, zona de bar-cafetería, terraza superior y tienda de recuerdos. Su construcción duró dos años y contó con la colaboración de Eduardo Cáceres y Jesús Soto. Para integrarlo en el entorno, se excavó el terreno y posteriormente se cubrió con piedra volcánica, camuflando la obra en el paisaje.