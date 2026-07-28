De gofio, barraquito o pino canario: la heladería a mayor altitud de España estrena 12 sabores en el Teide

Volcano Teide ha presentado este martes, a 2.356 metros de altitud, la colección ‘Helados del Teide’, una serie de 12 helados y sorbetes artesanos que convierte el Parque Nacional en la heladería más alta de España.
La iniciativa, creada por el chef ejecutivo Josué Mendoza y ubicada en las instalaciones del Teleférico del Teide, convierte ingredientes locales, recetas tradicionales y paisajes del Archipiélago en una experiencia gastronómica dirigida tanto a residentes como a visitantes.
La carta combina materias primas representativas con la metodología de la heladería tradicional italiana, proceso que contó en sus inicios con la asesoría del maestro heladero Michele Marchese.
La oferta se elabora directamente en la cafetería del teleférico para actuar como punto de promoción del producto local en uno de los espacios más visitados del país.
El Teide como escaparate de la gastronomía canaria
Entre las recetas de la colección destaca el helado de pino canario, elaborado a partir de las notas aromáticas del pinar y combinado con pistacho y pasta kataifi.
La propuesta reúne también elaboraciones de frutas con indicación geográfica protegida como el Plátano de Canarias IGP, el sorbete de piña tropical de El Hierro, la batata yema, el tuno indio o la leche de cabra.
Durante la presentación de la iniciativa, el director general de Volcano Teide, Ignacio Sabaté, y el chef Josué Mendoza coincidieron en definir el enclave como un punto de partida para la divulgación culinaria de Tenerife. “El Teide debe convertirse en un gran escaparate de nuestros productos, nuestras recetas y nuestra cultura gastronómica”, señaló Sabaté.
Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, valoró la iniciativa como una vía de innovación sobre las raíces locales. Melwani destacó que la oferta en un icono natural de proyección internacional permite a los viajeros conectar con la identidad cultural del Archipiélago a través de la gastronomía.
Los 12 sabores de ‘Helados del Teide’
- Helado de pino canario: con pistacho y pasta kataifi.
- Plátano de Canarias IGP: fruta madurada en su punto óptimo.
- Quesillo con miel de palma: reinterpretación del postre tradicional.
- Frangollo: versión cremosa del dulce tradicional.
- Gofio de millo: combinado con higos caramelizados.
- Leche de cabra: elaborado con su propio dulce de leche.
- Galletas María con dulce de guayaba: evocación de la merienda tradicional.
- Príncipe Alberto: chocolate y almendra, inspirado en la receta de La Palma.
- Barraquito: adaptación fría del café tinerfeño.
- Sorbete de piña tropical de El Hierro: fruta de cultivo insular.
- Sorbete de tuno indio: elaboración a partir de la fruta silvestre.
- Batata yema: con vainilla y matices de lima.