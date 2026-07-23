Tenerife suma una nueva heladería dedicada al pistacho: regala 1.000 bolas de helado por su apertura

Una nueva heladería regalará 1.000 bolas de helado este viernes 24 de julio en El Médano con motivo de su apertura oficial en el sur de Tenerife. El establecimiento, denominado Pistacho’s, repartirá las degustaciones gratuitas entre los primeros asistentes desde su hora de apertura hasta agotar existencias en el paseo marítimo de la localidad.
El local se ubica en el Paseo de Nuestra Señora de Las Mercedes de Roja, en primera línea del litoral del municipio de Granadilla de Abona. La promoción comenzará con la apertura del comercio durante la jornada del viernes y mantendrá la entrega de tarrinas o conos hasta alcanzar la cifra fijada por la empresa.
Más de 16 combinaciones con base de pistacho
La carta del nuevo establecimiento incluye más de 16 recetas que integran el pistacho con sabores como café, coco, dulce de leche, cereza, Málaga o la combinación tipo ‘Dubai’.
@pistachosicecream ¿TENERIFE / EL MÉDANO? tienes helado GRATIS 🍦🟢 Para celebrar la GRAN APERTURA de Pistacho’s regalamos 1.000 BOLAS DE HELADO. 📍 ¿Dónde? En pleno paseo marítimo (Paseo de Nstra. Sra. de Las Mercedes de Roja). 🗓️ Viernes 24 de Julio ⏰ A partir de las 11:00 AM Llega con tiempo porque esto va a volar. Etiqueta a los tuyos y nos vemos en la playa 🏖️ Tag your friends and get your FREE gelato in El Médano #Tenerife #ElMedano #TenerifeEats #TenerifeFoodies #PistachoGelato #GranApertura #CanariasEats #FreeGelato #PistachoLovers #TenerifeVibes ♬ původní zvuk – pistachosicecream
Según expone la propia firma, el proceso de elaboración parte de ingredientes naturales, prescindiendo del uso de aromas artificiales o mezclas industriales prediseñadas para la elaboración de su catálogo.
Heladería con elaboración artesanal y opciones veganas
En la confección de la masa base utilizan nata de alta densidad para obtener la textura cremosa característica del helado artesano. En las variedades elaboradas con fruta, la empresa indica que utiliza fruta fresca o purés de primera calidad, sin incorporar pastas de saborizante sintético.
Asimismo, el comercio ha integrado en su oferta opciones veganas adaptadas a personas con intolerancia a la lactosa o que siguen una alimentación basada en plantas, sustituyendo la base láctea por leche de soja en estas preparaciones.