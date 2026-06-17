Los expertos lo confirman: la mejor playa de Canarias es un paraíso de 12 km de arena dorada

La Playa de Cofete, en Fuerteventura, ha sido situada como la segunda playa mejor valorada de España y la mejor de Canarias en 2026, según un ranking elaborado por Holidu a partir de las puntuaciones y reseñas publicadas en Google Maps.
La playa majorera aparece en la clasificación con una puntuación de 4,8 sobre 5 y un total de 5.370 comentarios, solo por detrás de Platja de Muro, en Islas Baleares, que encabeza el listado nacional con la misma valoración media y 7.777 reseñas.
Ubicada en el municipio de Pájara, dentro del Parque Natural de Jandía, Playa de Cofete es uno de los enclaves más reconocibles de Fuerteventura por su carácter virgen, su amplitud y el paisaje que la rodea. A diferencia de otras zonas costeras más urbanizadas, Cofete conserva una imagen marcada por el Atlántico, las montañas de Jandía y varios kilómetros de arena dorada.
El ranking destaca el valor de esta playa por su entorno natural y por la percepción de los usuarios que han dejado sus opiniones en Google Maps. Su posición en la lista refleja el interés que sigue despertando entre visitantes que buscan espacios menos masificados y paisajes alejados de los circuitos turísticos más convencionales.
Una playa de Fuerteventura entre las favoritas de España
La clasificación nacional sitúa a Playa de Cofete por delante de otros arenales conocidos del país. El top 5 lo completan Playa de Sotavento de Jandía, también en Fuerteventura; Playa de Mataleñas, en Cantabria; y Grandes Playas Corralejo, de nuevo en Canarias.
De esta forma, Fuerteventura concentra tres de las cinco playas mejor valoradas de España en 2026, según los datos recopilados por la plataforma. Cofete ocupa la mejor posición de las playas canarias incluidas en el listado.
Uno de los rasgos que define este enclave es su difícil acceso en comparación con otras zonas de baño de la Isla. La carretera que conduce hasta la playa atraviesa un entorno montañoso y forma parte de la experiencia de llegada a un espacio que mantiene buena parte de su carácter natural.
Un entorno marcado por el Atlántico y Jandía
Cofete se extiende junto a la vertiente occidental del Parque Natural de Jandía, en una zona expuesta al océano y con un paisaje muy distinto al de las playas urbanas. La fuerza del mar, el viento y la presencia de las montañas contribuyen a una imagen que muchos visitantes asocian con uno de los paisajes más singulares de Canarias.
Pese a su atractivo, no se trata de una playa convencional para el baño. Las condiciones del mar pueden ser cambiantes y la zona está expuesta al oleaje, por lo que se recomienda extremar la precaución y atender siempre a las indicaciones de seguridad.
El reconocimiento de Cofete en este ranking vuelve a situar a Fuerteventura como uno de los destinos costeros con mayor presencia en las clasificaciones nacionales. Su combinación de espacios naturales protegidos, grandes arenales y paisajes poco transformados continúa siendo uno de los principales elementos que explican su valoración por parte de los usuarios.
Canarias también destaca en el ranking europeo
Además de ocupar el segundo puesto en España, Playa de Cofete también aparece entre las diez playas mejor valoradas de Europa en 2026. En esa clasificación figura en sexta posición, por detrás de arenales de Italia, Reino Unido y Baleares.
El listado europeo está encabezado por Spiaggia dei Conigli, en Lampedusa, Italia, con una valoración de 4,9 y 3.134 comentarios. En el caso de Canarias, además de Cofete, también aparece Playa de Sotavento de Jandía entre las diez primeras.
La presencia de varias playas de Fuerteventura en ambos rankings confirma el peso de la Isla dentro de las preferencias de los usuarios que valoran los espacios costeros en Google Maps.